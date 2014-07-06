اتهامات لـ"الدراما" بالاقتباس من الأعمال الأميركية

لم تمر أول عشر حلقات، حتى لاحقت الأعمال الدرامية الإتهامات، وهذه المرة الاتهامات مكررة، وتتلخص في الاقتباس من الدراما الأمريكية.

فمسلسل "الصياد" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد مدحت، واجهته الكثير من الاتهامات بأن فكرته مقتبسة من المسلسل الأمريكي "The Mentalist"، ونفس الأمر تعرض له مسلسل "عد تنازلي" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف وكندة علوش وطارق لطفي، وقيل بأنه مقتبس من أحد الأفلام الأمريكية.

الأمر يتكرر مع يوسف الشريف للعام الثالث على التوالي، بعد أن قدم من قبل مسلسلي "رقم مجهول" مع المؤلف عمرو سمير عاطف أيضا، ومسلسل "اسم مؤقت" مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ورأى بعض الجمهور أنهما يتشابهان مع أعمال أمريكية.

غياب الثقافة الدرامية

الاتهامات دفعت مؤلف مسلسل "الصياد" عمرو سمير عاطف للدفاع عن نفسه، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مشيرا إلى أنه لم يشاهد المسلسل الأمريكي على الإطلاق، وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكد المؤلف أن الأمر يعود لغياب الثقافة الدرامية، خاصة

وأن المشاهد حينما يتابع عملين يتحدثان عن نفس الأمر، يعتقد أنهما متشابهان، ولكن الأمر ليس كذلك.

وأوضح عاطف، أن الأمر محزن للغاية، خاصة وأنه أصبح يقدم أعمال ليقوم بالدفاع عنها فيما بعد، دون أن يتلقى الشكر والإشادة عليها، وفي النهاية المهنه التي يعملون بها هي ترفيهية في المقام الأول، واختتم المؤلف تصريحاته بالإشارة إلى أن البعض لا يتخيل أن يكون هناك مصري يقدم نص مميز ودائما ما يرى أن عمله مقتبس.

تيمة مثيرة للجدل

الناقد الفني طارق الشناوي أكد لـ"العربية.نت"، أن التيمة الخاصة بالإثارة والتشويق، أو ما يعرف باسم "Thriller" التي ينتمي إليها المسلسلين، هى أكثر خط درامي تصنع منه الأعمال.

أما بخصوص السرقة والاقتباس من الدراما الأمريكية، فهناك مناطق وتفصيلات درامية فرعية من الممكن أن يتشابك فيها أكثير من عشرين عمل، وهو ما يوحي بالتشابه.

واعتبر الشناوي، أن تنفيذ المسلسل هو الفيصل الحقيقي والذي يحدد العمل الجيد من الرديء، مشيدا بالمخرج حسين المنباوي الذي يقدم أول تجربة له من خلال مسلسل "عد تنازلي"، وشدد الشناوي على أن الأعمال التي تنتمي إلى هذا النوع، هي دائما تخضع لقانون التسلية ولا تبقى لأنها بطبيعتها استهلاكية.

واختتم تصريحاته بالحديث عن الفنان يوسف الشريف، معتبرا أنه حصر نفسه لثلاث سنوات في تقديم هذا النوع من الدراما.