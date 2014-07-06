"السبع وصايا".. دراما الواقعية السحرية

سبعة أشقاء اجتمعوا على الخطيئة، لتتوالى بعد ذلك الأحداث، كل يسير في اتجاهه، من خلال مسلسل "السبع وصايا" الذي كتبه محمد أمين راضي، ويخرجه خالد مرعي، ويتقاسم بطولته رانيا يوسف، وصبري فواز، وهيثم أحمد زكي، وناهد السباعي، وآيتن عامر، ومحمد شاهين وهنا شيحه.

العمل يعرض في شهر رمضان الجاري، ويدور حول سبعة أشقاء يعانون من ظروف معيشية صعبة، واكتشفوا فجأة أن والدهم الذي يعاني من الغيبوبة، يمتلك 28 مليون جنيه في البنك، ليقرروا قتله، ولكن جثته تختفي، ثم تتشابك الأحداث بعد ذلك.

شرع المؤلف في كتابة هذا المسلسل مع بداية تصوير مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض في العام الماضي، وذلك حسب تصريحاته لـ"العربية.نت"، مشيرا إلى كون المسلسل لا يدور في إطار بوليسي، ولكنه يعتمد على التشويق، خاصة أن الكتابة التلفزيونية تتطلب التشويق، مهما كانت القضية الدرامية التي يدور في إطارها المسلسل.

وحول "الريتم" الخاص بالأحداث الذي قد يبدو أنه خيالي في بعض الأحيان، فقد أوضح أمين راضي أن هذا هو ما يطلق عليه "الواقعية السحرية"، وهي معروفة في العالم بأكمله، ولكننا في مصر لم نكن نقدمها.

العمل يعد من أكثر الأعمال تفاعلا، وخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما كان مفاجئا بالنسبة للمؤلف نفسه، الذي أكد أنه لم يكن يتوقع أن يصل المسلسل إلى ربع ما وصل إليه، وكان يرى أن رد الفعل سيتمثل في القول بأن المسلسل تجربة مختلفة، ولكنها لم تشاهد بصورة جيدة.

أما عن التعاون مع المخرج خالد مرعي للمرة الثانية على التوالي، وكذلك ثلاثي "نيران صديقة" رانيا يوسف وصبري فواز ومحمد شاهين، فقد أشار محمد أمين راضي إلى أن تعاونه مع خالد مرعي ليس متعمدا، ولكنه حينما يطرح عليه الأفكار ويجد إحداها تناسبه فإن ذلك يدفعهما للتعاون من خلالها، أما إن كانت الأفكار تتناسب مع مخرج آخر فإنه سيتعاون معه، معتبرا أن التعاون مع مرعي من أسعد الأشياء بالنسبة له.

أما التعاون مع الممثلين فيحكمه قاعدة "الدور المناسب"، وهو ما يجعله يختار الأبطال المناسبين للورق الذي يكتبه والأدوار التي يصنعها.

شارة مختلفة

شارة المسلسل أو ما يعرف باسم "التتر"، كانت أكثر ما لفت أنظار المشاهدين، خاصة أن صناع المسلسل استعانوا بموشحات صوفية لمحيي الدين بن عربي، حيث أشار المؤلف إلى كونها تتألف من كلمات فصحى قديمة للغاية تعود للعصر العباسي، وقرر هو والمخرج خالد مرعي أن يختارا الأشعار المناسبة للمسلسل من الشعر الصوفي، خاصة أنها مناسبة للخطيئة الأولى التي اجتمع عليها الأبناء في البداية وهي خطيئة القتل.

واعتبر المؤلف أن الرسالة التي يحملها المسلسل والمضمون لا يتحدث عنها سوى بعد مرور 30 حلقة، خاصة أنه يتمنى أن تصل إلى المشاهد من المسلسل دون أن يتحدث هو عنها، واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه يمتلك فيلما في الوقت الحالي من إخراج كريم السبكي، وسيقوم ببطولته آسر ياسين وخالد صالح وياسمين رئيس.