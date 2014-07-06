"قبل الأوان".. دراما تعالج الرفاهية المفرطة بالخليج

لعل أبرز ما يميز موسم رمضان هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، هو استمرار ازدهار عجلة الإنتاج الدرامي الجيد، وتقديم مردود درامي غير محصور في الأعمال الكوميدية فقط.

"قبل الأوان" عمل درامي يسرد قصة ثلاثة أبناء يتعرض ذووهم إلى حادث مفاجئ، مما يضطرهم إلى الإقامة مع أقاربهم، فتتحول حياتهم تحولاً جذرياً.

والعمل من بطولة نجوم من الخليج، على رأسهم حبيب غلوم وملاك الخالدي من الإمارات العربية، والفنان القطري القدير علي ميرزا.

ويحاول المسلسل أن يعالج قضايا اجتماعية عديدة ويقدم وجوهاً شابة صاعدة إلى الساحة الدرامية الخليجية، منهم أبرار سبت ومحمد الجسمي.

والعمل للمخرج السوري عارف الطويل والمؤلف البحريني عيسي الحمر، ويحاول معالجة انعكاسات الرفاهية المفرطة لدى شباب الخليج وسلبياتها عليهم.