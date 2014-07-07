ماجد المصري: "كلام على ورق".. عمل درامي مختلف

يطل علينا الممثل ماجد المصري هذا العام من خلال عمل رمضاني واحد في مسلسل "كلام على ورق"، حيث تشاركه نخبة من الممثلين أبرزهم النجمة اللبنانية هيفا وهبي.

كان لـ"العربية.نت" حديث خاص مع المصري، حيث تطرق إلى عاداته الرمضانية، وتفضيله لقضاء وقت أطول مع عائلته المكونة من زوجته و4 أولاد (ولدان وبنتان)، حيث عادة ما يؤجل أي أعمال فنية خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه يحاول خلق توازن بين عمله وعائلته قدر المستطاع علماً أن زوجته تتفهم طبيعة غيابه عن المنزل لفترات طويلة لدواعي عمله.

وبالحديث عن مسلسل "كلام على ورق"، قال إن العمل برأيه مختلف والشخصية جديدة، فهو يجسد دور ناصر الطيار، وهو شخص ممنوع العبث معه وشخصية لها فلسفتهاالخاصة في الحياة وسيظهر هذا بعد متابعة كل الحلقات، وهوشخص غريب الأطوار قليلاً، ولم يشأ ماجد التحدث عن نهاية علاقته بهيفا في المسلسل تاركاً للمشاهد أن يكتشف ذلك بنفسه من خلال متابعة المسلسل.

وعن تجربته التمثيلية مع الفنانة هيفا وهبى، قال إنهما من نفس البرج "الحوت" واصفاً العلاقة بينهما بأنها "طيبة جداً" والتناغم كبير بينهما ويفهمان بعضهما "عالطاير"، مضيفاً: "هيفا شخصية جميلة جداً، وكنا مرتاحين جداً بالتصوير".

وأعرب عن تشجيعه للعمل التمثيلي العربي المشترك لأنه أكبر دليل على التبادل والإندماج الثقافي بين الدول العربية، قائلاً: "نحن نستفيد منهم كمصريين وهم أيضاً يستفيدون منا كلبنانيين أو سوريين ،كما أن العالم العربي والخليج كله يشاهد العمل".

وأشار المصري أن هناك أكثر من سيناريو يقرأه حالياً، لكن العودة إلى العمل ستكون في شهر سبتمبر.

وقال إنه يشترط للموافقة على تجسيد دور في أي مسلسل النص في الدرجة الأولى، ثم السيناريو والمخرج والمنتج، وهناك العديد من الأعمال التي رفضها لأنه لم يقتنع بها رغم أن الأجرالمادي كان كبيراً.

قال إن الممثل عليه أن يقدم كل الأدوار التي توكل إليه لكنه يلمع ويتألق في أدوار معينة تكون أقرب إلى شخصيته،وبالنسبة له فهو يحب ويفضل الأدوار الإجتماعية والدرامية والرومانسية أكثر من سواها.

وبالتطرق إلى المونديال، قال إنه يشجع الأرجنتين وهو معجب بنجم الفريق ميسي، وأعرب عن تعاطفه مع الجزائر خصوصاً في مباراتها الأخيرة مع ألمانيا.

