مصر تسهّل إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية على أراضيها

بعد سنوات مما اعتبره كثيرون تعنتاً في منح تراخيص لتصوير أفلام أجنبية في مصر، أعلنت وزارة الثقافة المصرية أمس الأحد أنها ستسهل إجراءات التصوير هذه.

وصورت أفلام من كلاسيكيات السينما العالمية في مصر، ومنها "الوصايا العشر" (عام 1956) للمخرج الأميركي سيسيل دي ميل، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تضييقاً جعل المخرج البريطاني أنتوني مانجيلا يصور في تونس مشاهد تدور في مصر في فيلمه "المريض الإنجليزي"، الذي نال جائزة الأوسكار عام 1996.

وأمس الأحد، قالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن وزير الثقافة جابر عصفور اجتمع مع سينمائيين بارزين، منهم سمير فريد، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والمخرجون مجدي أحمد علي وسمير سيف وخالد يوسف، وإنه تمت "مخاطبة رئيس الوزراء والوزارات المعنية بخصوص تسهيل إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية"، وخصوصا في الأماكن الأثرية التي تستهوي صناع الأفلام.

وأضاف البيان أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة "حل كل المشاكل" التي تواجه مهرجان القاهرة السينمائي وقيام وزارة الثقافة بدورها في دعم إنتاج الأفلام السينمائية.