أبرز مسلسل رمضاني يمني يستفز الرئيس السابق للبلاد

كشفت مصادر قريبة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, انزعاجه من مسلسل درامي رمضاني يتضمن إسقاطات وتلميحات سلبية تجاه صالح وفترة حكمه.

وأكد مصدر مطلع مقرّب من الرئيس اليمني السابق أن صالح الذي لا يزال يتزعم حزب "المؤتمر الشعبي العام", أبدى انزعاجه الشديد من مسلسل "همّي همّك" الذي تبثه قناة "السعيدة" الخاصة وبلغ هذا العام جزءه السادس.

وفيما كان الجزء الخامس من المسلسل قد تناول في رمضان من العام المنصرم سيناريو قصة بدوية ذات جذور تاريخية تعود إلى زمن الاستعمار الغربي في المنطقة العربية, عاد في جزئه السادس هذا العام ليتناول شخصية شيخ قبلي ظالم يُدعى "طفّاح" ويلعب هذا الدور الفنان المخضرم حسن علوان.

ورغم أن علي عبدالله صالح قد غادر السلطة مطلع العام 2012 بناء على المبادرة الخليجية التي أنقذت الربيع العربي في اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية, إلا أن خصوم صالح لا زالوا يوجهون إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء أعمال تخريبية تستهدف أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وإحداث انفلات أمني عبر عمليات اغتيالات واختطافات, وأنه يهدف من وراء ذلك إلى إفشال النظام الجديد وحتى يترحم اليمنيون على أيام حكمه.

وتصوّر حلقات المسلسل شخصية الشيخ "طفّاح" بزعيم قبلي مستبد انتفض عليه أهالي القرية وتم ايداعه السجن بتهمة التورط في قضية قتل واغتصاب, لكن يتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة, فيخرج من السجن أكثر جبروتاً وأشد حقداً ورغبة في الانتقام وتركيع أهالي القرية.

وفيما قامت السلطات بافتتاح قسم للشرطة في تلك القرية, يعمل الزعيم القبلي المخلوع "طفّاح" من وراء الستار على التخطيط والتمويل لعمليات اختطافات وتخريب لآبار مياه وحرق مساكن وإتلاف محاصيل زراعية, وهدفه من كل ذلك ـ كما يظهره المسلسل وهو يبيح لأقرب مقرييه ـ هو أن يعود الأهالي لتقبيل يديه والركوع عند قدميه حتى يحل لهم مشاكلهم, وأن يؤمنوا أن قسم الشرطة لا يمكنه أن يفعل لهم شيء.

ووفقاً للمصدر المقرب فإن صالح اعتبر أن دور "طفاح" هو إسقاط كامل وتجسيد ضمني لتلك الاتهامات التي يسوقها خصوم الرئيس اليمني السابق بحقه.

وفيما لم يستبعد المصدر أن يلجأ صالح أو حزبه الى مقاضاة القناة والقائمين على المسلسل بتهمة التحريض والإساءة, تحدث لـ"العربية.نت" مدير عام قناة "السعيدة" مختار القدسي, نافياً أن تكون شخصية "طفّاح" إسقاط درامي لشخصية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقال القدسي: "المسلسل يعرض هذا العام في جزئه السادس, وبالتالي سبق أن تعرض لانتقادات واتهامات, بعضها من زعماء قبليين اعتبروه تشهير بهم, وبعضها من أبناء مناطق جغرافية بعينها رأوا فيه إهانة أو تشهير لكون أغلب مشاهده تدور في مناطقهم وأيضاً أغلب أبطال وشخصيات المسلسل تتحدث باللهجة العامية لتلك المناطق, وبالتالي نحن أكدنا ونؤكد أن المسلسل لا يستهدف شخصيات بعينها ولكنه يصوّر ممارسات ومظالم عانت منها كل المناطق اليمنية.

وبحسب استطلاعات رأي فإن مسلسل "همِّي همَّك" يتصدر منذ سنوات المسلسلات الدرامية الرمضانية الأكثر متابعة داخل اليمن وفي مناطق مجاورة وأيضاً من قبل الجاليات اليمنية في الخارج.

