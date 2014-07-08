تامر حسني يتهم قناة مغربية بالتزوير ويهدد بمقاضاتها

هدد النجم تامر حسني بمقاضاة قناة مغربية بسبب تزوير توقيعه وادعاء موافقته الظهور في برنامج مقالب، وأعلن تامر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيسلك كل الطرق القانونية لمحاربة ما حدث من متاجرة وتزوير في حقه، وقال تامر إنه أعلن منذ أيام أنه لن يشارك في برنامج المقالب "جار ومجرور" الذي يعرض على قناة دوزيم المغربية، من أجل إنهاء الجدل الدائر حوله خاصة أن الجهة المنتجة كشفت للصحافة المغربية أن تامر حسني رفض عرض حلقة الكاميرا الخفية التي استهدفته.

ويشير تامر أنه فوجئ بتصريحات صحفية من الجهة المنتجة ومعها تصريح كتابي يحمل إمضاء مزورا له، ويضيف "حينما كنت في المغرب صورتني إحدى الكاميرات وأنا في غاية السعادة مع الجمهور دون أن يخبرني أحد بأن هذا التصوير يخص أي برنامج وبعد ذلك فوجئت بإعلان البرنامج وأنني أحد ضيوفه وفي الأساس لا أعلم أين المقلب فهذا الاستقبال يحدث بشكل مستمر من رابطة محبي تامر بالمغرب".

وقال تامر حسني "كان يجب على برنامج في محطة كبيرة أن يسلك السلوك الاحترافي ويأخذ إمضاء حقيقي ولا يلجأ للتزوير حفاظا على سمعة جميع الأطراف، وعدم المتاجرة بالفنانين لجلب المشاهدة".

وكان تامر قد نشر بيانا قبل يومين يؤكد فيه أنه لم يشارك في برنامج المقالب "جار ومجرور" وأن ما نشرته الصحافة المغربية من أنه يرفض إذاعة حلقته في البرنامج عار عن الصحة.

وبالمقابل أكدت الشركة المنتجة للبرنامج أن لديها مستند موقع من تامر حسني يخول لها حق بث وتصوير أجواء المفاجأة التي قامت بها جمعية محبي تامر في المغرب أبريل الماضي، ضمن حلقة من حلقات برنامج "جار ومجرور".





