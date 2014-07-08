ماجد المصري: "كلام على ورق" لم يتأثر بمنع فيلم هيفا

يعد مسلسل "كلام على ورق" من الأعمال الدرامية المميزة التي تعرض خلال شهر رمضان هذا العام، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، في أول تجربة تلفزيونية لها، ويشاركها البطولة الممثل المصري ماجد المصري.

فبعد نجاحه العام الماضي في مسلسل "حكاية حياة"، يعود المخرج المصري الشاب محمد سامي للدراما التلفزيونية برفقة هيفا وهبي من خلال "كلام على ورق"، الذي يدور في إطار بوليسي مشوق، والذي تقوم فيه هيفا بدور شخصية "حبيبة" الفتاة المتمردة ذات الشخصية المركبة.

وبحسب هيفا، فإن الشخصية التي تقدمها في المسلسل بها اختلاف كبير ووصفت دورها بأنه من أقوى الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، مضيفة أنها لا تصدق أنها استطاعت تجسيد مثل تلك الشخصية المركبة.

وتعليقاً على دوره في مسلسل "كلام على ورق"، قال الفنان ماجد المصري، في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، إن المسلسل يعتبر رومانسي في المرتبة الأولى.

وبسؤاله عن مدى تأثير فيلم هيفا وهبي الأخير، والذي تم إيقاف عرضه في مصر وبعض الدول العربية، على نسبة المشاهدة لمسلسل "كلام على ورق" خاصة أنه كانت هناك مطالبات بمقاطعة المسلسل، قال الفنان ماجد المصري إن هناك فرق بين الدراما التلفزيونية والسينما، فالأعمال التلفزيونية تدخل البيوت، أما دخول دار السينما فيرجع لإرادة المشاهد.

وأشاد بالنسب المرتفعة لمشاهدة المسلسل، مؤكداً أن الكثيرين أشادوا بالتقنية العالية المستخدمة في التصوير والتي تعتمد على إشراك المشاهد في الأحداث الدرامية.

من جانبه، قال المخرج محمد سامي إنه بذل الكثير من المجهود في ذلك العمل الدرامي، متوقعاً أن يصبح "كلام على ورق" أفضل مسلسلاته.

ويعد المسلسل آخر الأعمال التمثيلية للفنان المصري الراحل حسن الإمام، الذي توفى بعد أيام قليلة من انتهاء التصوير بالمسلسل.