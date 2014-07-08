"5G".. معالجة مشاكل المجتمع الخليجي بالكوميديا

بعد نجاح تجربة كوميديا الموقف والاسكتشات الكوميدية المعتمدة على التقليد، توجه العديد من المنتجين إلى نوعية جديدة من الكوميديا لاقت استحسان الجمهور خلال الموسم الرمضاني.

"5G" عمل كوميدي خفيف لا تتجاوز حلقته الخمس دقائق يتم من خلالها معالجة بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الخليجي بعرض طريف.

العمل الذي اعتمد على ورش كتابة بفريق من السعودية وآخر من مصر يطل على الجمهور بوجوه جديدة وبمواضيع متنوعة ومختلفة.

ورغم وجود أعمال جماهيرية لاقت نجاحاً كبيراً في المواسم الماضية، فإن مخرج العمل ومنتجه يراهنان على نجاحه اعتماداً على سرعة نمط حلقاته.