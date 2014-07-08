22 إنتاجاً سينمائياً أجنبياً في المغرب في 6 أشهر

عادت تدريجياً ثقة صناع الفن السابع في المغرب من جديد، بعد التراجع الصاورخي السلبي نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008.

فقد حقق الانتاج السينمائي خلال نصف العام الجاري 2014 عوائد مالية بلغت 502 مليون درهم مغربي، فيما تجاوزت الاستثمارات السينمائية الأجنبية في المغرب في سنة 2013 مبلغ 24 مليون دولار.

فمن بين الأفلام العاملية الجاري تصويرها في مدينة مراكش في جنوب المغرب فيلم Rock the Casbah، للنجم الأمريكي بروس ويليز.

ومن ضكم الأعمال السينمائية العالمية التي تم تصويرها في المغرب، 9 أفلام سينمائية أميركية، و4 فرنسية و3 إنجليزية وعمليين اثنين ألمانيين، وإنتاج كندي واحد وآخر بلجيكي وعمل هندي، وعمل واحد إيطالي أميركي مشترك.

ويمتلك المغرب استوديوهات بمعايير عالمية في مدينة ورزازات في الجنوب الشرقي المغربي، كما تستقطب مدن أخرى كمدينة مراكش والصويرة في جنوب المملكة الأفلام السينمائية العالمية، منذ النصف الثاني من القرن العشرين.

ويوجد بالمغرب آلاف من الكومبارس الماهرين في لعب أدوار ثانوية أو الظهور في لقطات في الأفلام العالمية، كما يجد المخرجون السينمائيون العالميون في المغرب تقنيين وفنيين مغاربة اكتسبوا خبرة معترف بها دولياً ما يجعلهم جيشاً في خدمة صناعة الفن السابع.

وشهد المغرب تصوير فيلم "ملكة الصحراء" خلال العام الجاري، للمنتج وللمخرج العالمي ويرنير هيرزوغ، وبطولة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان.

