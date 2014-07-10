"ابن حلال" متهم باستغلال قصة مقتل ابنة ليلى غفران

يوماً بعد آخر تكشف حلقات وأحداث مسلسل "ابن حلال" التشابه بين قصة المسلسل وحادث مقتل ابنة المغنية المغربية ليلى غفران.

ورغم أن صناع المسلسل نفوا أن يكون لمسلسل "ابن حلال"، الذي يقوم ببطولته النجم الصاعد محمد رمضان، أي علاقة بقصة هبة بنة ليلى غفران، فإن توالي الحلقات يؤكد أن المسلسل استمد قصته من هذه القضية التي شغلت الرأي العام وتداولها القضاء مدة خمس سنوات.

وتضمنت الحلقة الـ11 من مسلسل "ابن حلال"، التي عرضت أمس، حادث مقتل فتاتين بالسلاح الأبيض، إحداهما ابنة فنانة مشهورة، على يد ابن أحد المسؤولين في الدولة، وترتيب الأمور لاتهام عامل بسيط بارتكاب الجريمة.

وأثارت هذه الحلقة الجدل من جديد حول استغلال المسلسل للجريمة، كما أثارت أحداث الحلقة تساؤلات حول حقيقة مقتل ابنة المطربة ليلي غفران، خاصة أن المسلسل يأتي بعد فترة قصيرة من تنفيذ حكم الإعدام في محمود العيساوي، قاتل هبة وصديقتها نادين.

ويبدو أن صناع المسلسل كانوا يتوقعون اللغط الكبير الذي ستخلفه الأحداث المتوالية للمسلسل التي تقترب شيئاً فشيئاً من جريمة مقتل ابنة ليلى غفران، فوضعوا تنويهاً في بداية المسلسل يفيد بأن جميع أحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال المؤلف، وأن أي تشابه بينها وبين الواقع هو من الصدفة لا أكثر.

وخرج أبطال المسلسل ومؤلفه ومخرجه للدفاع عنه منذ بداية عرضه، والتأكيد أن أحداثه لا تتناول مقتل ابنة ليلى غفران، قبل أن يعودوا ليعترفوا بأن هناك تشابهاً بين المسلسل والجريمة.

وكانت الفنانة ليلى غفران قد أعلنت أنها لن تسمح بالمتاجرة بمقتل ابنتها، وأنها ستقاضي فريق العمل، لأنه قام باستغلال قضية مقتلها.

ومسلسل "ابن حلال" دراما اجتماعية تتطرق للحياة بين عالم الأثرياء وعالم الفقراء، والظلم الذي يحول الإنسان من الطيبة المطلقة إلى الشر المطلق. وتدور قصة المسلسل حول شاب فقير أتى من الصعيد ليبحث عن قوت يومه، ويتورط في جريمة قتل فتاة، ويحكم عليه بالإعدام ويدخل السجن، ثم يهرب منه ليتحول إلى شخص آخر يتاجر في السلاح ويهوى المشاكل ويواجه التحديات بمنتهى العنف.

ويقوم ببطولة المسلسل النجم الصاعد محمد رمضان في أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، والفنانة وفاء عامر، إضافة لهالة فاخر ومحمود الجندي وأحمد فؤاد سليم وأحمد سعيد عبدالغني وريهام سعيد وسارة سلامة، والمسلسل من تأليف الكاتب حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.