"دهشة".. الملك لير من جديد في صعيد مصر

باسل حمد الباشا هو الرجل الأغنى وصاحب النفوذ في قرية "دهشة"، لو اشتعلت النيران في أمواله لن تستطيع الانتهاء منها طوال شهر كامل.

من جديد يعود الثلاثي يحيى الفخراني وعبدالرحيم كمال وشادي الفخراني في رمضان، وهذه المرة من خلال مسلسل "دهشة"، الذي يعرض عبر شاشتي "MBC مصر" و"MBC دراما"، ويعد معالجة جديدة لرائعة شكسبير "الملك لير".

المسلسل يمثل التعاون الثالث بين الفخراني والكاتب عبدالرحيم كمال، بعد أن قدما معا "شيخ العرب همام" و"الخواجة عبدالقادر"، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم نبيل الحلفاوي وعايدة عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب ويسرا اللوزي وياسر جلال.

السيمفونية الموسيقية التي قدمها الموسيقار عمر خيرت للمسلسل، تدخلك في أجوائه سريعا، قبل أن تتعرف إلى شخصيات قرية "دهشة" التي استطاع الكاتب عبدالرحيم كمال أن يبنيها بشكل درامي متماسك، لترى يحيى الفخراني الذي يقدم شخصية "باسل حمد الباشا" صاحب النفوذ الأقوى داخل القرية، ولديه ثلاث بنات، إضافة إلى شقيقته "سكن" وإخوته الثلاثة غير الأشقاء "علام" و"مهران" و "أبو ضيف".

يوم الحساب بين الإخوة

وحينما يتوفى أحد الأشخاص القريبة إلى قلب الباسل، يقرر أن يجمع إخوته وبناته في يوم للحساب، حيث يكشف أمام الجميع عما تعرض له هو وشقيقته قبل سنوات على يد إخوته ووالدتهم عقب وفاة أبيه، وهو ما يدفعه إلى حرمانهم من أن يرثوه عقب وفاته، فيقرر توزيع ثروته على بناته وهو على قيد الحياة.

الأب يوزع الثروة على قدر المحبة، فكلما أطالت البنت في مدح أبيها كان لها نصيب كبير في ثروته، ولكن البنت الصغرى نعمة (تقدم دورها يسرا اللوزي) كسرت القاعدة، وقررت أن ترفض الثروة التي تأتي بالكلام، خاصة أن الحب يكون بالفعل، فيحرمها والدها من ثروته على الرغم من حبه لها.

الأحداث تلتحم مع بعضها بعضا، والأحداث تتداخل بين الجميع، حيث يطمع أزواج البنات في ثروة الباسل، وكلاهما يظهر مطامعه، وحب البنات الذي ظهر في كلامهن وحصلن به على الثروة سيتحول إلى جحود يعانيه الباسل في تسلسل أحداث العمل.

فتحي عبدالوهاب من خلال الأحداث يقدم دورا يبرز موهبته كممثل، فهو "راضي" الابن غير الشرعي لنبيل الحلفاوي، الذي يظهر فجأة ويحاول أن ينتقم من أبيه من خلال ابنه الشرعي، كما أن العمل شهد عودة قوية للفنان نبيل الحلفاوي.

المسلسل يعتبر هو الثاني للمخرج شادي الفخراني، بعد أن قدم "الخواجة عبد القادر" قبل عامين، ويقدم من خلاله صورة سينمائية متميزة للأحداث، ليمثل الضلع الثالث في الفريق المتجانس الذي يضم الفخراني الأب والكاتب عبدالرحيم كمال.