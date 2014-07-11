"فرق توقيت".. تامر حسني يعود بعد غياب

يقدم الفنان المصري تامر حسني هذا الموسم مسلسلا يحمل اسم "فرق توقيت"، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى عبر مسلسل "آدم"، وهذا ما دفع تامر حسني إلى تكرارها بعد أعوام، ولكن مع مشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، اعتمد عنصري السرعة والتشويق في خلق قصة المسلسل، مستنداً إلى تجربة مماثلة العام الماضي عبر مسلسل "اسم مؤقت".

ويراهن القائمون على المسلسل على تحقيق المنافسة القوية مع مسلسلات جماهيرية تعرض هذا الموسم.

وأنقذ مسلسل "فرق توقيت" إصرار القائمين عليه من تأجيل العرض مرة أخرى، بعد أن أعاق الإنتاج عرضا في موسم رمضان الماضي.