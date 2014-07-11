"كنزة في القرية"..المسلسل المفضل لدى المغاربة برمضان

حقق مسلسل "كنزة في القرية"، الذي يذاع على القناة الثانية المغربية، أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية لشهر رمضان تقدر بـ 10 ملايين و157 ألف مشاهد أي ما يعادل أكثر من 69% من المشاهدة، في مفاجأة تشير إلى ميول المشاهدين المغاربة، بحسب الأرقام الرسمية التي كشفت منها مؤسسة تتبع المشاهدة.

وتدور قصة مسلسل "كنزة في القرية" حول فتاة قادمة من المدينة إلى القرية، في مهمة رسمية لإقناع سكان القرية بالتوقيع على مرور الطريق السريع من قريتهم، لتبدأ في مواجهة رفض السكان لتقع في مواقف كوميدية بسبب الفوارق الثقافية.

وأتت ثانية في نسب المشاهدة فقرة الكاميرا الخفية للقناة الثانية للتلفزيون المغربي، بـ9 ملايين مشاهد، فيما تراجع مسلسل "الكوبل"، الذي كان حدث الموسم في رمضان الماضي، في موسمه الثاني إلى المرتبة الثالثة في المشاهدة، فلم يتجاوز مشاهدوه الـ8 ملايين من المغاربة، معلناً أنه كمسلسل لم يقنع المشاهدين في ظهوره للعام الثاني على التوالي.

وسجلت برامج رمضان للقناة الأولى للتلفزيون المغربي مشاهدة ضعيفة مقارنة مع القناة الثانية، بحيث جمع أعلى برنامج في المشاهدة مليون و600 ألف مشاهد، ما يعني وجود هجرة جماعية صوب قنوات أخرى أغلبها من القنوات العربية، التي تبث مسلسلات رمضان أو صوب القنوات الدينية.

ووفق الأرقام التي اطلعت عليها "العربية.نت" في المغرب، فتوقيت ذروة المشاهدة التلفزيونية الرمضانية اليومي - ما بين 19:46غ و21:46غ - تهيمن فيه القناة الثانية على 63.4% من المشاهدة، وقنوات دولية أخرى تسجل 26.4% من المشاهدة في المغرب، فيما القناة الأولى المغربية يشاهدها فقط 5.9% من المغاربة.

