هذه عين رامز جلال بعد "لكمة" مايا دياب

حملت حلقة الجمعة من برنامج المقالب "رامز قرش البحر"، الذي يذاع على قناة "mbc مصر" منذ بداية شهر رمضان، مفاجأة غير سارة للفنان رامز جلال، فبعد تنفيذه للمقلب في الفنانة اللبنانية مايا دياب، لم تستطع مايا كبح غضبها، فإذا بها تسدد لكمة قوية ومفاجئة لرامز جلال، أصابت عينه مباشرة.

ولم تكتف مايا باللكمة، بل ألقت حذاءها على رامز انتقاماً منه، إلا أنها عادت وبدأت تتقبل الأمر بروح مرحة، وعانقت صديقها رامز جلال وسط تصفيق فريق العمل.

وقبيل شهر رمضان، وصفت مايا دياب برنامج "رامز قرش البحر" بأنه "قوي" وليس برنامجاً عادياً.

وقالت في مداخلة هاتفية على قناة "المحور" الفضائية، إن فريق البرنامج موهوب جداً، ويجب على الفنانين تشجيع تلك الأفكار الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف في النهاية هو تقديم برنامج لشهر رمضان يهدف إلى إسعاد المشاهدين.

وقالت إنها لم تتقبل الأمر بصدر رحب في البداية، ولكنها تركت الحلقة وهي تضحك.