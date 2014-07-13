"جرنان القوسطو".. يرفع سقف النقد السياسي بالجزائر

ازدهرت في القنوات الجزائرية في شهر رمضان البرامج الساخرة التي تتناول الشأن السياسي وتتعرض بالنقد لسلوكيات السياسيين وقراراتهم.

ويعد برنامج "جرنان القوسطو" الذي تبثه قناة "الجزائرية" المستقلة أكثر البرامج السياسية الساخرة متابعة، بسبب الجرعة الزائدة في النقد السياسي الذي يقدمه، وهذا هو الموسم الثاني للبرنامج.

ويصور البرنامج داخل ستوديو صغير يسمى في البرنامج "السطح" في إشارة إلى البلاد، حيث يتم تداول مصطلحات تشير إلى كبار المسؤولين في الجزائر. "مول السطح".. وتعني صاحب السطح في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة، و"خو مول السطح".. وتعني شقيق صاحب السطح في إشارة إلى شقيق الرئيس بوتفليقة، و"عساس السطح".. وتعني حارس السطح في إشارة إلى مدير المخابرات الجزائري الجنرال محمد مدين.

ويشارك في البرنامج سبعة ممثلين، أغلبهم من الهواة، تخرجوا قبل سنة في برنامج لاكتشاف المواهب، ويؤدون دور رجال سياسة وقادة أحزاب سياسية ومسؤولي مؤسسات وهيئات رسمية.

ويصور البرنامج بشكل كوميدي ساخر وينقل صوراً كاريكاتورية بروح انتقادية حادة لمختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في الجزائر.

ويتابع البرنامج كل الأحداث، حيث يصور في الليلة التي تسبق عرضه، ما يمنحه ميزة أفضل مقارنة بباقي البرامج المماثلة.

وتناولت إحدى الحلقات حالة الغموض والغياب عن الظهور في وسائل الإعلام التي تحيط بمدير المخابرات الجزائرية، اللواء محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق. كما تعرضت حلقة بثت قبل يومين لتدخل شقيق الرئيس بوتفليقة في القرارات السياسية.

كما انتقدت حلقات أخرى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بسبب تأخر رحلاتها ونقص الخدمات التي تقدمها، و قضية الأزمة التي أثارتها مسألة تنقل المنتخب الجزائري إلى قطر قبل أسبوع، وفشل وزارات الثقافة والتربية.

وينتقد البرنامج سلوك وخطاب الوزراء في الحكومة، وتعرضت الحلقة التي بثت السبت لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، منتقدة ضعف إلمامها باللغة العربية.

ودفع نجاح البرنامج القنوات المستقلة في الجزائر إلى إطلاق برامج سياسية ساخرة مماثلة، بينها برنامج "حكومتهم" الذي يبث على قناة "الخبر"، والذي ينتقد ممارسات الحكومة والنشاطات البروتوكولية للوزراء، خاصة في قطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات.

وانتقد البرنامج بشكل ساخر وكاريكاتيري البرلمان وأداء النواب، الذين وصفهم "برافعي الأيدي"، بسبب موافقتهم على كل ما تصيغه الحكومة من قوانين.

كما تبث قناة "الشروق" برنامجاً ساخراً بعنوان "فقر" يتطرق بالسخرية إلى الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه الأسر الجزائرية نتيجة السياسات الاجتماعية الخاطئة للحكومة.