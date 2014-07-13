"صاحب السعادة".. كوميديا الموقف تعالج قضايا اجتماعية

عادل إمام يطل علي الجمهور للموسم الثالث بعمل رمضاني من خلال شاشة "ام بي سي mbc" بمسلسل " صاحب السعادة "، وهو عمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي.

ومسلسله الجديد "صاحب السعادة" مثل كل عام يأتي في حضرة ابنه المخرج رامي إمام، وثالث الأئمة ابنه محمد، البطل الشاب.

المسلسل عن قصة ذات طابع كوميدي لأسرة أبو الخير وعلاقاتها المتداخلة مع أسرة وزير الداخلية.

المسلسل تحضر فيه الفنانة لبلبة، رفيقة درب عادل إمام في سنوات الشاشة الكبيرة. هي زوجته في المسلسل، صاحبة الشخصية القاسية والعنيدة والكوميدية في آن واحد.

وفي مسلسل "صاحب السعادة" حضور بارز للأطفال، أحفاد البطل عادل إمام. وأبرزهم محمد الفخراني، الذي أدى شخصية الأمير فؤاد في الثلث الأول من مسلسل "سرايا عابدين".

شاشة "إم بي سي mbc" تعرض المسلسل، والقائمون عليه يراهنون على أن يحافظ عادل إمام على صدارة الأعمال الكوميدية في شهر رمضان للموسم الثالث.

