هؤلاء هم مفاجأة الدراما في رمضان

مع انتصاف شهر رمضان المبارك، تبدو الصورة واضحة للجميع، ففرسان السباق قدموا كل ما لديهم خلال الفترة الماضية، حتى أصبح الجمهور قادرا على تحديد الفائزين في السباق.

دراما رمضان التي تعرض في الوقت الحالي لم تخل من المفاجآت التي حملتها، حيث احتل البعض الصدارة، وبرز اسم البعض الآخر بأداء فاق التوقعات، ما مثل مفاجأة للجميع.

الناقد الفني طارق الشناوي تحدث لـ"العربية.نت" قائلا: إن المفاجأة تعني أن أحد الأبطال أدى ما لم يتوقعه أحد، أو قدم أداء أعلى مما كان ينتظره منه الجميع.

واعتبر أن المخرج محمد سامي استطاع أن يقدم من هيفاء وهبي ممثلة جيدة على الرغم من كون تجاربها السابقة لم تكن على المستوى، ولم تؤشر إلى موهبة في التمثيل.

غادة عادل تتفوق في "سرايا عابدين"

كما أوضح الشناوي أن الفنانة غادة عادل تفوقت على الجميع في مسلسل "سرايا عابدين" الذي تشارك بطولته يسرا ونيللي كريم وقصي خولي، ومن إخراج عمرو عرفة، ويعرض عبر شاشة "MBC مصر"، مشيرا إلى أن أداءها فاق التوقع.

أما نيللي كريم في إطلالتها عبر مسلسل "سجن النساء" فقد اعتبرها الشناوي أنها تؤدي الدور بـ"سلطنة"، كما أن روبي رغم ظهورها في نفس المسلسل منذ حلقتين فقط، إلا أنها كانت في منتهى التوهج، بحسب رأيه.

على الجانب الآخر، كانت هنا شيحه في مسلسل "السبع وصايا" في قمة النضج الفني، حيث اعتبرها الناقد الفني تخطت مرحلة التميز، خاصة أنها كانت في السابق تؤدي الدور بشكل مميز، إلا أنها فاقت التوقعات هذه المرة.

كما أشاد الشناوي بالفنان وليد فواز، الذي يشارك في مسلسل "السبع وصايا" ولم يكن وجها مشهورا من قبل، ولكنه قدم دورا يستحق عليه الإشادة في المسلسل، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنسرين أمين، وأحمد داوود الذي ظهر في مسلسل "سجن النسا" وقدم دور الشرير الناعم ببراعة، وهو ما يحسب للمخرجة كاملة أبوذكري.

فخراني الصغير ومولد مخرج مميز

الأطفال كان لهم نصيب من التفوق، وهو ما أشار إليه الشناوي، معتبرا أن الطفل محمد فخراني الذي ظهر من خلال مسلسل "سرايا عابدين" يمتلك خفة دم تقوي حضوره على الشاشة، ولكن في النهاية الحكم على الأطفال يكون صعبا للغاية، خاصة أنه يعتمد على قدرة المخرج على توظيفهم في الأعمال، وهو ما كان يتفوق فيه المخرج عاطف سالم بأفلام مثل "الحفيد" و"أم العروسة".

كما اعتبر الشناوي أن مسلسل "عد تنازلي"، الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف وكندة علوش وطارق لطفي، يعد ميلادا لمخرج متميز هو حسين المنباوي، خاصة أنه العمل الأول له، وقدم من خلاله قالبا صعبا للغاية، ولكنه مميز لحرص المخرج على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل.

واختتم الشناوي تصريحاته بالإشادة بما قدمه الفنان طارق لطفي في مسلسلي "عد تنازلي" و"جبل الحلال" الذي شارك محمود عبدالعزيز بطولته.