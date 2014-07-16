حياة الفهد: مسلسل "ريحانة" لم يتعرض للإيقاف أو المنع

نفت الفنانة الكويتية حياة الفهد أن يكون مسلسل "ريحانة" قد تعرض للإيقاف أو المنع من الرقابة الكويتية. وقالت لقناة "العربية" إن الرقابة كانت لها ملاحظات على العمل من خلال بعض المشاكل والإسقاطات السياسية والدينية، وتم تعديل كل ما هو مطلوب".

وأضافت أن التعديلات لم تؤثر في تسلسل حلقات العمل، مبينة أنها ترفض دمج السياسة مع الفن.

وتحدثت الفهد عن مسلسل "ريحانة" الذي يناقش قضايا النساء المعنفات في إطار درامي اجتماعي، وقالت إن قصة العمل من خيال المؤلف ولكنها كلها قصص تحكي واقع المرأة الخليجية والعربية، ولا يوجد شيء غريب أو جديد.

وأوضحت أن المرأة بالخليج معنفة، وكل المسؤوليات تلقى عليها، والرجل الشرقي يعيش في برج عاجي لا أحد يستطيع أن يلومه.

وردا على سؤال حول اتهام الدراما الخليجية بتهويل واقع المرأة المعنفة وتصويره بشكل مبالغ فيه، قالت "أنا شاهدت حالات كثيرة، وهذا هو واقع المرأة الخليجية التي تخجل من اللجوء إلى القضاء أو رفع دعوى ضد زوجها، أو اللجوء لأهلها الذين سينصحونها بالعودة إلى زوجها".