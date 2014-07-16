أمل "على الكنبة".. لا تعليق على اللطم والركل والبصق

ما كان خافياً عن صراع الفنانتين الكويتيتين أمل العوضي وهيا الشعيبي، بان على شاشة "العربية"، عند استضافة الأولى في برنامج "على الكنبة".

نجمتا برنامج المسابقات "هو وهاي وهي" على شاشة "MBC" في صراع يشتعل حلقة بعد أخرى.

الفنانة أمل العوضي، وفي تعليقها على العلاقة مع زميلتها هيا الشعيبي، خلال لقاء برنامج العربية "على الكنبة"، اكتفت بالجواب الدبلوماسي، وتهربت من إلحاح الزميلة سارة الدندراوي بضحكة وسؤال عن حال مقدمة البرنامج، وقد بدت عليها علامات عدم الرضا، غير أنه قبل ساعة واحدة من هذا اللقاء كان تعليق العوضي في خاتمة برنامجها المباشر، يقول إن سكوتها عن تصرفات الشعيبي ليس ضعفاً بل رقي.

أما فكرة البرنامج اليومي "هو وهاي وهي" فتقوم على التواصل مع المشاهدين بأسهل الأسئلة وأوفر الجوائز. ويعيش المشاهد طوال الحلقة الجو الأسري المشحون ظاهرياً وباطنياً. ومنذ الحلقات الأولى يستطيع المشاهد تمييز الصراع الدائر بين الفنانتين هيا الشعيبي وأمل العوضي، والذي أريد منه حلاوة البرنامج، لكن الأحداث الأخيرة عززت الرأي القائل بوجود مشكلة حقيقية.

لكن ما الذي فعلته هيا الشعيبي تحديداً؟

في الحلقات الأولى من البرنامج لطمت الشعيبي العوضي على رأسها.

في موقف آخر، الشعيبي وصفت العوضي بثقيلة الدم، عبر المصطلح الشعبي الدارج "مليقة".

في موقف ثالث، الشعيبي دفعت العوضي بيدها.

في موقف رابع، الشعيبي رشت العوضي بالماء.

وماذا صدر من أمل العوضي؟

ركلة كرة قدم بقوة، فارتطمت ببطن هيا.

سيناريو ما يجري بين الشعيبي والعوضي، وإن تشابه قليلاً مع صراع أحلام وراغب علامة في برنامج المواهب، غير أنه تجاوزه باللسان وباليد وبالبصق.