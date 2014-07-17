نانسي عجرم للعربية نت: "ما تيجي هنا" إضافة لفني

اعتبرت الفنانة نانسي عجرم في حديث خصت به "العربية نت" أن فيديو كليب "ما تيجي هنا" شكل نقلة نوعية في مسيرتها الغنائية لأنه مميز ومختلف والأصداء بشأنه كانت جيدة جدا لدى جمهور واسع من الناس، ولم تنكر أنه تعرض لانتقادات سلبية وأن هناك من لم يحب الصورة التي ظهرت فيها في الأغنية والتي جسدتها في الفيديو كليب، "فبالنهاية لا يمكنك إرضاء كل الأذواق، "لكن هذا العمل أضاف إلى أرشيفي الغنائي ومسيرتي الفنية" على حد تعبيرها.

وأشارت عجرم إلى أنها أنجزت العديد من الأغنيات المصورة منها الأغنية الرومانسية "مش فارقة كتير" التي صورتها منذ شهر وتبث عبر الفضائيات وحققت نجاحا جيدا، تعاونت فيها مع المخرج سعيد الماروق، كما صورت أغنيتين: "ما أوعدك ما غير" وهي باللهجة الخليجية، و أغنية "ويلا" معتبرة أنه كان لكل أغنية مصورة ميزتها وأسلوبها الخاص الذي يتماشى مع كلمات وألحان الأغنية.

تطرقت نانسي إلى ألبومها الغنائي الجديد فقالت إنه يتضمن 15 أغنية بلهجات متنوعة كاللبنانية والمصرية والخليجية، تطرقت من خلال هذا الألبوم إلى العديد من المواضيع (الرومانسية والشعبية والتقليدية)، وتعاونت فيه مع العديد من الشعراء القدامى والجدد.

تتحضر للمشاركة في عدة مهرجانات وحفلات لموسم الصيف الحالي كمهرجان قرطاج في 19 تموز/يوليو وحفلة عيد السياحة في شرم الشيخ بمصر في 1 آب/أغسطس، وحفل غنائي في مدينة كان الفرنسية في 21 أغسطس وحفل مماثل في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك في 6 أيلول.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة لحصولها على جائزة ميوزيك أوورد للمرة الثالثة خلال 3 أعوام متتالية، هذا يعبر، برأيها، عن محبة الجمهور والناس لها خصوصاً أنها جاءت نتيجة تصويتهم مباشرة واعتبرت أن هذه الجائزة شرف كبير لها.

في ختام حديثها لـ"العربية نت" تمنت في شهر رمضان والعيد أن تنعم المنطقة العربية بالهدوء والسلام وأن تنتهي الأزمات والحروب رأفة بالأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.

في المونديال كانت تشجع الجزائر والبرازيل، ونانسي أم لطفلتين هما إيلا وميلا.

