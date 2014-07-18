"الكوميديا" سلاح أبطال السينما في عيد الفطر

أيام قليلة وينطلق السباق السينمائي في عيد الفطر المبارك، بعد فترة ركود طويلة انصرف فيها المشاهد إلى الدراما في موسمها الأبرز خلال شهر رمضان الجاري.

الموسم المقبل للسينما يشهد عودة لكبار أبطالها، الذين غاب بعضهم لسنوات، ولكن السلاح الذي استقر عليه معظم النجوم هذا العام هو الكوميديا.

ياسمين عبد العزيز تظهر في "جوازة ميري"

بعد أن كانت آخر إطلالاتها من خلال فيلم "الآنسة مامي" قبل عامين، تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز مرة أخرى للتعاون مع نفس فريق العمل، المكون من المؤلف خالد جلال والمخرج وائل إحسان، والفنان حسن الرداد، من خلال فيلم "جوازة ميري" الذي كان يحمل اسم "مطلوب عريس" من قبل، ولكن تم الاستقرار على الاسم الجديد مؤخرا.

العمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويبدو أن صناع العمل قد استقروا على تغيير اسمه، بعد أن قارن البعض بينه وبين مسلسل هند صبري "عايزة أتجوز"، الذي عرض قبل خمس سنوات.

اقتباس كوميدي

مرة أخرى يعود الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو للسينما، وذلك من خلال فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، الذي طرح البرومو الخاص به قبل ساعات، وهو ما جعل البعض يعقد مقارنة بينه وبين فيلم "Night at the Museum" الذي قام ببطولته بن ستيلر، ويحكي قصة حارس متحف يفاجئ بالشخصيات المعروضة تدب فيها الحياة ليلا.

بينما يدور فيلم الثلاثي حول متحف شمع يضم فيه العديد من الشخصيات التي تدب فيها الروح، وهو ما يجعل الكوميديا تسيطر على أحداث العمل.

ومن فيلم الثلاثي إلى أحمد حلمي الذي يشارك بفيلم "صنع في مصر"، وقارن البعض بينه وبين "Ted" الذي قام ببطولته مارك والبيرج، غير أن صناع الفيلم من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نفوا الأمر تماما، مؤكدين أن العمل يدور في إطار مختلف عما جاء في الفيلم الأمريكي، وهو ما سيراه المشاهد بدور العرض.

ويدور الفيلم حول شاب بدون أي طموح، يثير حنق أخته الصغيرة، وتصيبه لعنة غريبة، ويتحول إلى دمية، وهو ما جعل البعض يقارن بينه وبين فيلم "Ted".

إلى جوار هؤلاء يدخل إلى السباق بأفلام كوميدية أيضا، الفنان محمد لطفي بفيلم "عنتر وبيسة"، وكذلك المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا.

وينافس كريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق" الذي يشاركه بطولته نيللي كريم وخالد الصاوي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، وكذلك محمود عبد المغني الذي يشارك بفيلم "النبطشي" الذي يحكي قصة صعود البطل الذي يعمل في إعداد الأفراح.