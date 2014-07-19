المؤلفون الشباب يسيطرون على الدراما في رمضان

مع اقتراب النهاية للموسم الأبرز للدراما، بات واضحا التطور الكبير الذي شهدته حركة التأليف في الأعمال الدرامية التي تعرض، خاصة أن أسماء كبيرة اختفت من على الشاشة، وحلت بدلا منها أسماء شابة لاتزال تشق طريقها في الدراما، وتسطر نجاحات فرضت اسمها بقوة.

وعلى الرغم من تواجد بعض الأسماء الكبيرة في عالم التأليف بدراما رمضان، وأبرزهم يوسف معاطي الذي يقدم مع عادل إمام مسلسل "صاحب السعادة"، فإن الغلبة كانت للشباب الذين شكلوا حركة تجديد في آليات الكتابة.

محمد أمين راضي يدخل بعمله الثاني الذي يحمل اسم "السبع وصايا"، بعد أن كانت تجربته الأولى في العام الماضي من خلال مسلسل "نيران صديقة"، واستطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، كما أن المسلسل يشهد تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هند صبري التي يعرض لها مسلسل "امبراطورية مين ؟" عبر شاشة "MBC مصر"، قررت أن تعيد التعاون مرة أخرى مع الكاتبة غادة عبدالعال، التي قدمت لها قبل سنوات مسلسل "عايزة أتجوز"، واستطاع أن يلفت نظر الجمهور وقتها، وهو ما جعل العمل الثاني لغادة عبدالعال يكون بصحبة هند صبري أيضا.

الفنان الشاب محمد رمضان في أول بطولة درامية له من خلال مسلسل "ابن حلال"، اختار أن يتعاون مع المؤلف حسان دهشان، الذي يملك في رصيده عملا دراميا واحدا، وهو مسلسل "خرم إبرة"، ومع ذلك استطاع المسلسل الجديد أن يحقق نجاحا بين الجمهور، خاصة أن أقاويل كثيرة أكدت أن قصته تتشابه مع قصة مقتل ابنة ليلى غفران.

سنة أولى دراما

البعض الآخر كان الموسم الحالي هو الأول له في مجال الدرامي، ولكنه استطاع أن يتواجد إلى جوار كبار النجوم، مثل ناصر عبدالرحمن الذي قدم بعض الأعمال للسينما، واختاره محمود عبدالعزيز لكتابة مسلسل "أبو هيبة في جبل الحلال"، واستطاع العمل أن يثبت وجوده إلى جوار بقية الأعمال، على الرغم من كونه يعرض عبر قناة واحدة بشكل حصري، كما أن هناك تفكيرا في عمل جزء ثانٍ من المسلسل.

وكذلك الحال بالنسبة للمؤلف محمد صلاح العزب، الذي قام بتقديم مسلسل "دلع البنات" في شهر رمضان الجاري، والذي يتقاسم بطولته مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام، وجاء المسلسل بعد تأجيل أكثر من مشروع لصلاح العزب، كما أن مسلسل "عد تنازلي" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف وطارق لطفي وكندة علوش، هو التجربة الدرامية الأولى للكاتب تامر إبراهيم، بعد أن قدم فيلم "على جثتي" لأحمد حلمي.

والأمر نفسه بالنسبة لمؤلفي مسلسل "فيفا أطاطا" الذي يقوم ببطولته محمد سعد، وهما سامح سر الختم ومحمد نبوي، حيث قدما من قبل عددا من الأعمال السينمائية، ولكنهما يظهران للمرة الأولى من خلال الدراما في المسلسل الذي أخرجه سامح عبدالعزيز، وكذلك مسلسل "كلام على ورق" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، وهو العمل الدرامي الأول لكاتبه أحمد شوقي.

إن كان هؤلاء لايزالون يقطعون الخطوات الأولى لمشوارهم، فالبعض الآخر لايزال رصيده قليلا في الأعمال، ولكنه استطاع أن يحقق الكثير في فترة زمنية قصيرة، ومن بينهم الكاتب عبدالرحيم كمال، الذي يتواجد بمسلسل "دهشة" الذي يقوم ببطولته يحيى الفخراني، وهو المسلسل الرابع للمؤلف، والثالث له مع الفخراني، بعد أن قدما من قبل "شيخ العرب همام"، "الخواجة عبدالقادر".

وتتواجد المؤلفة مريم نعوم بعملها الرابع في الدراما، والذي يحمل اسم "سجن النساء"، وتقوم ببطولته نيللي كريم.

كل المؤشرات تؤكد أن سيطرة المؤلفين الشباب على الدراما واختفاء الكبار من الساحة في الفترة الحالية، ساهما في تطور النصوص الدرامية التي باتت قريبة من الواقع إلى حد كبير.