نايف الراشد: "انتقام عزيز" دون "شر النفوس"

اكد الممثل الكويتي نايف الراشد لقناة "العربية" أن مسلسه الجديد "انتقام عزيز" لم يكن بمستوى عمله السابق "شر النفوس"، وذلك بسبب ظروف تتعلق بهبوط في الدراما، وكثرة المحاذير، ما يضطر المنتجون والكتاب إلى التعامل مع القصص العائلية البسيطة.

وقال إن عمله أيضا كمنتج لا يعطيه سلطة إجراء أي تعديل في النص المكتوب.

وذكر أن فكرة الانتقام التي يقوم عليها العمل الجديد ذات بعد إنساني متجدد.

وأوضح أن الانتقام في العمل يتم معالجته من منظور إنساني ليأتي بعيدا عن العنف.

وأشار إلى ظروف إنتاجية حالت دون مشاركته بعمل فني خلال رمضان الماضي.

وأفاد أن سوق الدراما الخليجية تشهد تكدسا كبيرا في الأعمال المنتجة والمعروضة.