مصر.. الأفلام الأجنبية ممنوعة في عيد الفطر

الكبار وحدهم هم من سيسيطرون على دور العرض في العيد، فلأول مرة منذ سنوات يجتمع كم كبير من الأبطال في موسم سينمائي واحد، وذلك بعد فترة ركود طويلة شهدتها صناعة السينما.

ويبدو أن تواجد هذا الكم من الأبطال، دفع غرفة صناعة السينما إلى اتخاذ قرار بمنع عرض الأفلام الأجنبية، في عيد الفطر المقبل، من أجل منح الأفلام المصرية الفرصة للتنافس خلال الموسم.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد المنتج محمد حسن رمزي وكيل الغرفة، أنه سيقوم بإبلاغ دور العرض بعدم تواجد أية أفلام أجنبية خلال عيد الفطر، معتبرا أن هذه النوعية من الأفلام تعرض في حالة عدم وجود أفلام مصرية، ولكن الموسم المقبل سيشهد تواجد كبار النجوم، وبالتالي لن يكون هناك أي داع لعرض أفلام أجنبية خلال الموسم.

وأشار رمزي إلى أن الأفلام الأجنبية سيكون متاحا لها أن تعرض بدور العرض، عقب نهاية عيد الفطر.

ويشارك في أفلام عيد الفطر أحمد حلمي بعمله الجديد "صنع في مصر"، وكذلك الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو بفيلم "الحرب العالمية الثالثة"، وياسمين عبد العزيز بفيلم "جوازة ميري"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق"، ومحمود عبد المغني بفيلم "النبطشي"، كما يتواجد محمد لطفي بفيلم "عنتر وبيسه" بصحبة المطربة الشعبية أمينة، بالإضافة للفيلم الخاص بأوكا وأورتيجا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها غرفة صناعة السينما، منع عرض الأفلام الأجنبية بدور العرض في أحد المواسم، خاصة وأنها سبق وطبقت الأمر من قبل للحد من أي تأثيرات على صناعة السينما المصرية.