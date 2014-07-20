المغرب.. كشف حساب دراما رمضان

كشفت دراما رمضان في المغرب هذا العام، عن نجوم "صعدوا أكثر" في أعين المشاهدين المغاربة، وتمكنوا من زيادة رصيدهم في النجومية، فيما أسماء أخرى سقطت في التكرار، ولم تقدم جديدا.

إدريس الروخ الممثل التلفزيوني والسينمائي المغربي، قدم "شخصية مختلفة" في رمضان هذا الموسم الدرامي، من خلال شخصية "روكي" في مسلسل "زينة"، على شاشة القناة الثانية للتلفزيون الحكومي المغربي، و"روكي" هو وسيط الفنانات الصاعدات من الراغبات في الوصول للنجومية.

وبلحيته الخفيفة، وصلعته البراقة وبقلادته حول عنقه، وألوانه المثيرة في الملابس، كشفت نسب المشاهدة أن شخصية روكي "مقنعة جدا" في مسلسل "زينة" الذي جاء الأول من حيث نسب المشاهدة، ما يعني أن إدريس الروخ هو أحد نجوم "دراما رمضان" في المغرب للعام 2014.

الثنائي

ومن المفاجآت غير المتوقعة خلال شهر رمضان هذا العام، فشل الموسم الثاني من السلسلة الكوميدية القصيرة زمنيا "الكوبل" أي "الثنائي"، أقل من 5 دقائق في كل حلقة، لكل من الفنان الساخر حسن الفد والفنانة دنيا بوتازوت، وأرقام المشاهدة لثلاثة أسابيع من شهر رمضان، تكشف أن السلسلة تتواجد خارج المراتب الخمس الأولى للأكثر مشاهدة على القناة الثانية المغربية.

وفي العام الماضي، كانت السلسلة الكوميدية "الثنائي" هي "قنبلة الموسم"، وحديث المغاربة عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الموسم الثاني من نفس السلسلة، بنفس الوجوه وبنفس الأسلوب أي "الأفيهات" وما تسمى بـ "كوميديا الموقف"، كشف أن "الرتابة لا يحبها المغاربة"، ما جعل اختيارات المشاهدين لا تقع على هذه السلسلة، بالرغم من أن تسريبات صحافية تحدثت عن تلقي حسن الفد أعلى أجر في "دراما رمضان 2014".

بوتازرت.. الأولى في المشاهدة

ورغم عدم نجاح دنيا بوتازوت في سلسلة "الكوبل" إلا أنها حققت "نجاحا واسعا" عند المغاربة، من خلال "ظهورها البارز" في مسلسل "كنزة في القرية" على القناة الثانية للتلفزيون الحكومي المغربي، الذي حافظ على الرتبة الأولى للمشاهدة عند المغاربة، خلال "رمضان 2014" بأكثر من 9.9 مليون مشاهد.

وتلعب دنيا بوتازوت دور "بنت الخَوضة"، وهي فتاة بدوية في قرية مغربية، تعيش الروتين اليومي في انتظار زواجها من حبيب القلب، إلا أنها تعيش على طبيعتها القروية من خلال طريقة اللباس والكلام والحركات، وهي في حالة من عدم المبالاة بكل النصائح التي تقدمها لها فتيات أخريات حول ضرورات تحسين السلوك لشد انتباه "عريس المستقبل".

البسطاوي.. المقنع في "كنزة في القرية"

وإلى جانب دنيا بوتازوت، تألق نجم السينما والتلفزيون المغربي محمد البسطاوي، في دور "بلحبشية" في دور بطولة في مسلسل "كنزة في القرية" للقناة الثانية للتلفزيون الحكومي المغربي، من خلال دور طبيب للبشر اعتزل ممارسة المهنة، ليلجأ إلى قرية مغربية اسمها "الدوار 360"، ليرتاح بعيدا عن ضجيج المدينة، وليقطن في منزل مع بقرة ويقود جراره في جولاته النهارية.

وبحسب أرقام المشاهدة للتلفزيون المغربي، تواصل القناة الثانية للتلفزيون الحكومي المغربي خلال شهر رمضان تفوقها في نسب المشاهدة، باستحواذها على 62.9 في المائة، من نسب المتابعة التلفزيونية، فيما سجلت القناة الأولى للتلفزيون الحكومي متابعة ضعيفة، بنسبة 4.5 في المائة فقط، ما يعني أن ما قدمته القناة كان دون مستوى إقناع المشاهدين المغاربة.