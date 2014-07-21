المطربة التي جمعت 100 مليون معجب على "فيسبوك"

تخطى عدد المعجبين بالمطربة الكولومبية شاكيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حاجز 100 مليون شخص، وبذلك أصبحت أكثر شخصية تنال الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

وبهذا الرقم، تكون شاكيرا قد تجاوزت المطرب إمينم (91.9 مليون مشترك) والمطربة ريانا (89 مليوناً).

من جانبها، أثنت شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت من خلال تعليق لها على صفحتها في "فيسبوك": "مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتني وغيري من الفنانين في عبور الهوة بين المسرح والجمهور".

وكانت شاكيرا نشطة بشكل خاص على شبكات التواصل الاجتماعي خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل، ونشرت الكثير من الصور من وراء الكواليس، وكان من بينها الصورة الأكثر شهرة لملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو التي حصلت على 3.5 مليون "إعجاب Likes".

وقد غنت شاكيرا في الحفل الختامي للبطولة أغنية "لا لا لا" التي أعدتها خصيصاً للمونديال.

وهنأ مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، شاكيرا على حصولها على هذا العدد من المشتركين من خلال تدوينة له على صفحته.

وتنشر شاكيرا على "فيسبوك" باستمرار صوراً لها، وصديقها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، وابنهما ميلان.