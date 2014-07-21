شيرين تتضامن مع ضحايا "الفرافرة" بـ"سلم ع الشهداء"

في ظل حالة الحداد التي تعيشها مصر حزنا على ضحايا القوات المسلحة الذين سقطوا في كمين الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، قررت المطربة شيرين عبدالوهاب أن تطرح أغنية جديدة تحمل اسم "سلم ع الشهداء"، كتب كلماتها أيمن بهجت قمر، ولحنها ووزعها خالد عز.

وكشف كل من شيرين وأيمن بهجت قمر والملحن خالد عز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم طرح الأغنية مساء اليوم الأثنين.

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أكد ياسر خليل، مدير أعمال شيرين، أنه والفنانة يتواجدان في الوقت الحالي في دبي، وقامت شيرين بتسجيل الأغنية هناك.

وأشار خليل إلى أنه سيقوم بالاتصال بالشاعر أيمن بهجت قمر مساء اليوم من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بطرح الأغنية التي يتم عمل المونتاج الخاص بها في الوقت الحالي.

ووجه جميع الفنانين المساهمين في الأغنية العزاء إلى أسر الشهداء الذين سقطوا في مصر خلال الفترة الماضية.

وتقضي شيرين في الوقت الحالي إجازة في دبي، على أن تعود بعد ذلك إلى مصر من أجل التحضير للألبوم الجديد الخاص بها والاستقرار على الأغنيات التي ستقوم بضمها إليه.