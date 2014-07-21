في العيد.. حلمي "منتج" وياسمين عبد العزيز بطلة وحيدة

أقل من أسبوع على بداية موسم سينمائي استثنائي، يتنافس من خلاله كبار النجوم على شباك الإيرادات، في عيد الفطر المبارك، وذلك عقب نهاية دراما رمضان التي سيطرت على الجميع طوال شهر كامل.

موسم العيد هذه المرة، يجمع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، والثلاثي هشام وفهمي وشيكو، جنبا إلى جنب، من خلال 6 أفلام ستكون هي حصيلة السباق، التي كشفت العديد من النقاط، تستعرضها "العربية.نت" من خلال التقرير.

البداية مع أحمد حلمي الذي يطل من خلال فيلم "صنع في مصر"، الذي يشاركه بطولته ياسمين رئيس وعبد الله مشرف، وهو من إخراج عمرو سلامه، حيث يقوم حلمي بإنتاج الفيلم من خلال شركة "شادوز" التي قام بتأسيسها مع شريكه إيهاب السرجاني، ويعد هذا العمل، هو الثاني الذي يقوم بإنتاجه لنفسه، بعد أن قدم فيلم "على جثتي" الذي لم يحقق النجاح المأمول.

ويسعى حلمي للتغلب على كبوة آخر أعماله. والفيلم يدور في إطار كوميدي خالص، حول شاب فاقد للطموح، تدعو عليه شقيقته الصغرى فتصيبه اللعنة، ويتحول إلى دمية.

أعمال الروايات



كريم عبد العزيز يعود إلى السينما بفيلم مقتبس عن رواية أدبية، دخلت ضمن القائمة القصيرة للروايات المرشحة لجائزة "البوكر"، وهي "الفيل الأزرق" التي كتبها أحمد مراد، وحققت مبيعات عالية في مصر، على أن يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي ونيللي كريم.

والغريب أن مراد مؤلف فيلم كريم عبد العزيز، لديه فيلم آخر مع أحمد حلمي، يحمل اسم "تراب الماس" وهي رواية كتبها أيضا قبل سنوات، ولكن لم يحدد وقت تصويره بعد.

أما ما يميز ياسمين عبد العزيز في موسم عيد الفطر، هو كونها المرأة الوحيدة التي تنافس الرجال، خاصة وأنها هي البطلة الوحيدة التي تمتلك فيلم خاص بها، يحمل اسم "جوازة ميري" من تأليف خالد جلال، وإخراج وائل إحسان.

وتعد ياسمين عبد العزيز هي الوحيدة التي تحافظ على تواجدها السينمائي كبطلة، خاصة مع تفضيل باقي النجمات مشاركة النجوم أعمالهم، دون أن يقدمن أعمالا خاصة بهن.

ويتولى إنتاج فيلم "جوازة ميري" المنتج أحمد السبكي، الذي يشارك أيضا في عيد الفطر بفيلم "الحرب العالمية الثالثة"، بعدما قام بشرائه من منتجه الأصلي محمد حفظي، ليظهر السبكي بعملين.

ويقوم ببطولة فيلم "الحرب العالمية الثالثة" الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، ويدور حول متحف للشمع تدب الروح في كافة شخصياته، ما يجعل الأجواء تتسم بطابع كوميدي.

هجوم عبر مواقع التواصل



الطريف أنه قبل بدء عرض الأعمال بأيام قليلة، ظهرت عبر مواقع التواصل، حملات للهجوم على الأعمال التي ستعرض، معتبرين أنها مقتبسة من أعمال أجنبية، وهو ما أشرنا إليه في تقارير سابقة، غير أن الجديد هذه المرة هو اتهام فيلم ياسمين عبد العزيز بأنه مقتبس من فيلم "This Means War"، وذلك عقب عرض "التريلر" الخاص به، وتظهر فيه ياسمين وهي تفاضل بين زوجين للاختيار بينهما.



انسحاب مفاجئ



وإلى جوار هذه الأعمال، كان من المقرر أن يطرح فيلم "النبطشي" الذي يقوم ببطولته محمود عبد المغني ويخرجه إسماعيل فاروق، ويعيد تقديم شخصية "نبطشي الأفراح" التي سبق وقدمها ماجد الكدواني في فيلم "الفرح".

إلا أن الفيلم تم تأجيله بشكل مفاجئ، ليعرض في عيد الأضحى المقبل، بعد أن قررت الشركة المنتجه له الاكتفاء بطرح فيلم "عنتر وبيسه"، الذي يقوم ببطولته محمد لطفي وأمينه في عيد الفطر.

ويأتي القرار على الرغم من انتهاء المخرج من عمليات المونتاج، وجاهزية العمل للعرض.