انريكي اغليسياس يقضي 3 أيام بمصر ويحيى حفل

بعد زيارة أولى له لمصر قبل عشر سنوات، يعود الإسباني إنريكي إغليسياس مرة أخرى إلى مصر، وبالتحديد منطقة "مارينا" بالساحل الشمالي من أجل إحياء حفل غنائي هناك، وذلك في التاسع من شهر أغسطس المقبل.

وقام إنريكي بالتغريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" من أجل الإعلان عن الحفل، كما طرح مقطع فيديو ينوه فيه عن الحفل.

مفاوضات منذ أربعة أشهر

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد وليد منصور منظم الحفل، أنه قام عن طريق شركته بالتفاوض مع المطرب الإسباني منذ أربعة أشهر، وقام بإرسال الصور الخاصة بالمكان الذي سيحيى به الحفل له، كما تعرف إنريكي إغليسياس على الشركة والحفلات التي قامت بتنظيمها من قبل، ليتوصلوا في النهاية إلى مبلغ مالي من أجل إتمام الاتفاق، ولكن منصور رفض الإفصاح عن قيمة المقابل المادي.

طائرة خاصة

وأوضح منظم الحفل أن المطرب الإسباني سيحضر إلى مصر على متن الطائرة الخاصة التي يمتلكها، وسيقضي 3 أيام في منطقة مارينا، حتى إحياء الحفل، ومغادرة مصر بعدها، موضحا أنه لن يكون هناك أي برنامج خاص به، ولن يتوجه إلى أية أماكن من أجل زيارتها.

كما أشار إلى كون هذا الحفل هو الجماهيري الأول له في مصر، بعد أن كان الحفل الأول قبل عشر سنوات في أحد المسارح المغلقة، كما أكد أن تذاكر الحفل أصبحت متاحه للجمهور منذ الثلاثاء، وقيمتها 300 ، 500، 1000 جنيه مصري.

وإلى جوار الإسباني إنريكي إغليسياس يشارك في الحفل، الدي جي العالمي ديفيد فانديتا.

