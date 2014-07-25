أفلام عيد الفطر تتنافس خارج حدود مصر

أيام قليلة وينطلق سباق عيد الفطر في دور العرض، ولكن حدود المنافسة هذا العام لن تقتصر على مصر، وستتخطاها إلى بقية دول الوطن العربي حيث سيتم عرض أفلام العيد.

ومن خلال فيلم "صنع في مصر" الذي يخرجه عمرو سلامة، يطل أحمد حلمي ومعه ياسمين رئيس وإدوارد، في جميع دول الوطن العربي، حسب ما أكده إيهاب السرجاني الذي يشارك حلمي إنتاج الفيلم في تصريحاته لـ"العربية.نت".

وأشار السرجاني إلى أن العمل سيطرح في مصر بـ100 نسخة، إضافة إلى عدد من النسخ التي ستطرح في جميع دول الوطن العربي، على أن يكون العرض في جميع الدول في يوم واحد، وهي ليلة عيد الفطر.

وتدور قصة الفيلم حول شاب بلا أي هدف أو طموح، يتعرض للعنة غريبة بعد دعاء شقيقته الصغرى عليه، ويتحول إلى "باندا".

أما ياسمين عبدالعزيز فاكتفت بسبع دول عربية فقط، لتطل فيها في عيد الفطر من خلال فيلمها الجديد "جوازة ميري" الذي كتبه خالد جلال وأخرجه وائل إحسان، حيث سيعرض الفيلم في لبنان والعراق وسوريا والسودان وليبيا- الأردن والمغرب، إضافة لعرضه بمصر.

ويروي العمل، الذي ينتجه أحمد السبكي، قصة فتاة تقرر الزواج، ولكنها تقع في حيرة بين زوجين. ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد وكريم محمود عبدالعزيز.

ثالث فرسان السباق كريم عبدالعزيز بفيلم "الفيل الأزرق" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، لن يختلف عن سابقيه، حيث قرر أن يطرح الفيلم في معظم الدول العربية، بحسب ما أكده مؤلف الفيلم أحمد مراد لـ"العربية.نت"، مشيرا إلى أن ما يقارب الـ90 نسخة ستطرح في مصر من أجل العرض الداخلي.

ويدور الفيلم الذي يخرجه مروان حامد، حول دكتور يعود بعد خمس سنوات من العزلة الاختيارية لاستكمال عمله في مستشفى للصحة النفسية، وهناك يلتقي بصديق قديم يعيد إليه ماضيا حاول كثيرا أن ينساه.

وأخيراً، أكد منتج فيلم "الحرب العالمية الثالثة" أحمد السبكي، أن العمل الذي يقوم ببطولته هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، سيعرض في سبع دول عربية، وهي نفسها التي سيعرض فيها فيلم ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه سيطرح 100 نسخة للعرض في مصر.