عيد الفطر يعيد الحياة إلى دور العرض السينمائية بمصر

فترة طويلة من الكساد عاشتها دور العرض السينمائية في مصر، قبل أن يصبح عيد الفطر المقبل بمثابة قبلة الحياة لها، خاصة أنه يجمع كبار النجوم الذين يتنافسون على حصيلة الإيرادات.

وبعدما كانت الفترة الماضية تشهد حفلات سينمائية ضعيفة لا يقبل عليها الجمهور، تعول دور العرض ومسؤولوها كثيراً على موسم عيد الفطر من أجل أن تدب الحركة مرة أخرى، ويعود الجمهور ليشغل القاعات، وهو ما ساعد عليه وجود نجوم كبار في الموسم، أبرزهم أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز والثلاثي شيكو وماجد وفهمي.

عودة حفلات منتصف الليل

الإقبال على دور العرض في العيد، سيسهم في عودة الحفلات المسائية مرة أخرى، خاصة الحفلات التي تعرف باسم "حفلات منتصف الليل"، وكذلك الحفلات التي تقام في الواحدة صباحاً وتنتهي في الرابعة صباحاً، وهو ما أكده لـ"العربية.نت" عبدالجليل حسن، المستشار الإعلامي للشركة المالكة لدور عرض "رينيسانس"، حيث أوضح أن الشركة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للجمهور، من أجل عودته مرة أخرى إلى دور العرض، مشيراً إلى أنهم سيقومون بعرض كافة الأفلام الخاصة بالعيد، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأفلام الأجنبية التي سيتم البدء في عرضها في شهر أغسطس المقبل.

على الجانب الآخر أكد أحمد طه المسؤول بدار عرض "كوزموس" لـ"العربية.نت" أن العيد سيشهد عودة الحفلات المسائية مرة أخرى، خاصة أنهم يعولون عليها من أجل إحياء المشاهدة بالسينمات مرة أخرى، معتبراً أن الفترة الماضية شهدت ركودا طويلا، وكانت الحفلات الخاصة بها ضعيفة للغاية، معلناً أن دار العرض ستقوم بعرض خمسة أفلام جديدة في العيد.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة وسط البلد بالقاهرة ازدحاماً جماهيرياً كبيراً في العيد، خاصة أنها تحتوي على عدد كبير من دور العرض، وبخاصة الحفلات المسائية التي يقبل عليها الجمهور.