مسلسل "السبع وصايا" يتحول إلى كتاب بعد رمضان

بدلاً من مشاهدته على الشاشة في حلقات، سيتمكن الجميع من الحصول على السيناريو والحوار الخاص بمسلسل "السبع وصايا" في كتاب عقب شهر رمضان.

وتقرر مؤخراً تحويل المسلسل، الذي كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه خالد مرعي، وقام ببطولته كل من رانيا يوسف وسوسن بدر وهيثم أحمد زكي وآيتن عامر، إلى كتاب، وذلك بالاتفاق مع "دار الشروق" للنشر، حسب ما أعلنه المؤلف محمد أمين راضي.

وأكد راضي لـ"العربية.نت" أن هذا الأمر لم يكن متفقا عليه قبل بداية تصوير المسلسل، كاشفاً أن "دار الشروق" عرضت عليه قبل ثلاثة أيام، مسألة تحويل المسلسل إلى كتاب، وهو ما وافق عليه.

وأوضح راضي أن الكتاب سيختلف عن الرواية الأدبية، خاصة أنه سيحتوي على السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل، مشيرا إلى أنه لا يعرف إن كان الأمر سيستهوي هواة القراءة الذين لم يشاهدوا المسلسل. وشدد على أن هذه التجارب عادةً ما تكون مفيدة للمهتمين بالقراءة السينمائية.

وتعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي تجري مع مسلسل تلفزيوني، وتم تطبيقها من قبل على بعض الأفلام السينمائية التي طبع السيناريو والحوار الخاص بها، ومن بينها فيلم "عرق البلح" للمخرج الراحل رضوان الكاشف.

وتأتي هذه الخطوة بعدما استطاع المسلسل أن يحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه، وهو التجربة الثانية للمؤلف أمين راضي بعد أن قدم في العام الماضي مسلسل "نيران صديقة".

وتدور أحداث المسلسل حول سبعة أشقاء يقومون بقتل والدهم من أجل الحصول على التركة، إلا أن الجثة تختفي ويجدون أنفسهم مطالبين بتنفيذ سبع وصايا من أجل استرجاع الجثة.