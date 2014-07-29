عيد الفطر ينعش سوق الغناء بألبومات جديدة

بحلول عيد الفطر المبارك، دبت حالة من الرواج داخل سوق الغناء في الوطن العربي، عقب فترة طويلة من السكون قضاها الجمهور بصحبة الدراما التلفزيونية في موسمها الأبرز.

اللافت هذا العام، هو عودة الحفلات الغنائية مرة أخرى إلى جوار طرح الألبومات، خاصة أن السنوات الماضية كانت تشهد حفلات يتيمة خوفا من الحالة الأمنية للبلاد.

إليسا تعيش "حالة حب"

الفنانة اللبنانية إليسا كانت أول من يقص شريط افتتاح المنافسة، بعدما طرحت قبل ساعات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "حالة حب"، بعد فترة من التأجيل خلال الأيام الماضية.

الألبوم يضم 14 أغنية، تنوعت فيها اللهجات بين المصرية واللبنانية، كما شهد تعاونا بينها وبين عدد من الشعراء، أبرزهم بهاء الدين محمد وأمير طعيمة ونادر عبدالله.

كما قامت إليسا بإعادة توزيع أغنيتين هما "أول مرة تحب يا قلبي" التي قدمها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وكذلك أغنية "حلوة يا بلدي" لداليدا، وكانت إليسا قد طرحت أغنية "لولا الملامة" لوردة في ألبومها السابق.

ومن لبنان إلى مصر، حيث قام المطرب كريم محسن بطرح ألبوم جديد يحمل اسم "عن تجربة"، الذي ضم إليه 14 أغنية جديدة، من بينها "روح شوف حياتك" و"بحلم بيك" و"واد متعلم"، وشارك كريم في تلحين بعض أغنيات الألبوم.

وأقام المطرب كريم محسن (قدمه قبل سنوات تامر حسني) احتفالا بالألبوم وسط جمهوره، بأحد المتاجر الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد طرحه بيومين.

وبالتزامن مع كريم محسن، قامت المطربة ساندي بطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "حلوة جدا"، كما قامت بنشر الفيديو كليب الخاص بالأغنية الهيد بألبومها، والتي قامت بتصويرها بالولايات المتحدة الأميركية.

ويضم الألبوم الخاص بساندي 9 أغنيات فقط، قامت هي بإنتاجه على نفقتها الخاصة، بينما تولت إحدى الشركات عملية التوزيع.

وإلى جوار الألبومات الغنائية، طرح الموزع الموسيقي حسن الشافعي، الذي جاءت شهرته بالوطن العربي من خلال برنامح "Arab Idol"، بصحبة الدمية التي عرفت باسم "أبلة فاهيتا" أغنية جديدة تحمل اسم "مايستاهلوشي"، والتي تتحدث عن الإنسان والاختلاف وضرورة أن يفعل الإنسان ما يراه صحيحا دون الالتفات لما يقال عنه.

راغب علامة يتراجع

وعلى الجانب الآخر، تراجع راغب علامة عن طرح ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي" في عيد الفطر، على الرغم من انتهائه منه، كما نشر قبل أيام صوره على حسابه بموقع "تويتر" يعلن فيها عن قرب الانتهاء من الألبوم الجديد، ولكنه عاد بعد يومين من التغريدة، ليعلن أن الظروف التي تجتاح الوطن العربي في سوريا والعراق وغزة دفعته لتأجيل الألبوم، معلنا شكره للشركات التي تفهمت وجهة نظره، وساعدته على تأجيل الألبوم.

وتمنى راغب أن تكون الظروف أفضل في الشهر المقبل، ويبدو أن الألبوم سيكون قريبا من الطرح في عيد الأضحى المقبل.

حفلات انريكي ودياب ونيكول

بعيدا عن الألبومات يشهد موسم عيد الفطر عددا كبيرا من الحفلات التي تشهد تواجد المطرب الإسباني إنريكي إغليسياس للمرة الثانية في مصر، حينما يطل بمنطقة "مارينا" في التاسع من شهر أغسطس المقبل، في حفل يتواجد فيه إلى جواره الدي جي العالمي ديفيد فانديتا.

وفي نهاية الشهر، يتواجد عمرو دياب بعيدا عن زحام العيد بحفل غنائي ضخم، ينوي أن يقدم فيه بعض أغاني ألبومه الجديد الذي قام بتأجيله مؤخرا.

وتظهر نيكول سابا غدا الأربعاء في مدينة شرم الشيخ، حيث تحيى حفلا في ثالث أيام العيد، كما يقدم اليوم بهاء سلطان حفلا بإحدى المدن الترفيهية.

ويشهد العيد حفلات لرامي صبري وكذلك فريق "شارموفرز" الغنائي، والمطرب أحمد جمال نجم الموسم الثاني من برنامج "أرب آيدول".