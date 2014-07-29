مسلسلات رمضان تكتشف نجومية "المذيعات" في التمثيل

في وقت سابق، تابعنا الكثير من تجارب الفنانين في تقديم البرامج الإعلامية والحوارية، بينما في دورة رمضان الفائتة، والتي ضمت عددا كبيرا من المسلسلات الدرامية، كان العكس صحيحا، فقد استقطبت الدراما عددا كبيرا من نجوم التقديم والمذيعين النجوم، وقدمتهم للمشاهد كممثلين متميزين.

فقد وجد بعض المنتجين في المذيعات وسيلة للترويج للأعمال الفنية واستثمار وجوه المذيعات في أدوار محددة تناسب خبرتهن في التمثيل.

ومن خلال متابعة غالبية الأعمال الدرامية، نكتشف أن التمثيل بدأ يستهوي عددا من المذيعات لأسباب مختلفة، لعل أهمها الفضول وإغراء الشاشة والعائد المادي وحب الشهرة والرغبة في التواجد على الساحة، لاسيما أن أغلب البرامج التلفزيونية تم توقيفها إلى حين نهاية شهر رمضان.

وأمام الأداء المبهر والتشخيص الرصين للممثلين المحترفين، لاسيما في أعمال رمضان الحالي التي رفعت سقف التحدي والمنافسة، استطاعت المذيعات لفت النظر لأدائهن مقارنة بالمذيعين السابقين الذي يتم إقحامهم في الأعمال الفنية، وأبانت بعضهن عن نضج تجربتهن، فيما بدا واضحا أن أخريات اجتهدن في البحث عن تفاصيل الشخصيات رغم أن الأدوار الموكلة إليهن لم تسمح لهن بالتوهج الفني.

نجمات الشاشة

ومن أبرز المذيعات الممثلات اللاتي أخذن مساحة كبيرة هذا العام، المذيعة ريهام سعيد التي أطلت على جمهورها من خلال مسلسل "ابن حلال" أمام محمد رمضان وهالة فاخر ووفاء عامر ومجموعة كبيرة من النجوم. واستفادت ريهام من تجارب التمثيل السابقة وبدت في "ابن حلال" أكثر تمكنا ونضجا، وتطور أداؤها التمثيلي مقارنة بمشاركتها قبل عامين في مسلسل "شارع عبدالعزيز".

ريهام.. صحافية

وحصلت ريهام سعيد على مساحة أكبر في هذا المسلسل، وجسدت دور كاتبة صحافية تحارب الفساد وتؤثر في أحداث المسلسل، وكان المشهد الذي أدته بعد اختطافها وتهديدها من قبل مدير مكتب الوزير "سعد" الذي يؤدي دوره الممثل محسن منصور، مقنعا ولاقى أصداء إيجابية.

وتؤدي المذيعة شيرين الطحان في مسلسل "السبع وصايا" بطولة رانيا يوسف سوسن بدر هنا شيحة هيثم زكي، دورا صعبا لسيدة صعيدية ذكية وغامضة، ونجحت شيرين في إتقان اللهجة الصعيدية، وبدت أكثر نضجا مقارنة بتجاربها الدرامية السابقة.

أما المذيعة هند رضا فقد قامت بتجسيد دور "مستهلك" لفتاة ثرية صديقة مقربة من البطلة كندة علوش في مسلسل "دلع بنات"، بطولة مي عز الدين ومحمد إمام وفادية عبدالغنى وكريمة مختار وريم البارودي ونضال الشافعي.

ومن أشهر المذيعات اللاتي بدأن حياتهن المهنية إعلاميات ثم اتجهن إلى التمثيل نجد نجوى إبراهيم وإسعاد يونس ومنى جبر وناهد جبر ودينا عبدالله.