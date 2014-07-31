81 شاعرا من العالم يصرخون بوجه عدوان إسرائيل على غزة

وقع 81 شاعراً من كل العالم على بيان يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن تظاهرة شعرية سنوية في أوروبا تحتضنها هذا العام مدينة سيت الفرنسية.



ورفع الشعراء صوتهم للدفاع عن حياة الإنسان وحريته وكرامته بحسب ما جاء في البيان، "الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ويرافق ذلك من قتل لأكثر من 1000 إنسان بينهم 150 طفلا على الأقل، وجرح الآلاف، وتدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في القطاع المحاصر، نعتبره عملا من أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ونلحظ أن ذلك حدث ويحدث بتواطؤ وصمت من قبل الدول الكبرى، وبعض الدول الإقليمية".

وطالب البيان بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدانة المعتدي ورفع الحصار عن غزة.

ووقع البيان الشعراء "راوول زوريتا (تشيلي)، ثيوني كوتيني (اليونان)، يد الله رؤياي (إيران)، طغرل كيسكين (تركيا)، نوبيرت بويجا (مالطا)، ماريا دو سوميرو باروسوس (البرتغال)، صلاح فائق (العراق)، انطوان بابيلكا (ألبانيا)، هوغو موجيكا (الأرجنتين)، ديمتري كوسوبولوس (اليونان)، صالح دياب (سوريا)، ريمو شالاكو (ألبانيا)، ماركو توماش (البوسنة والهرسك)، بيداد بونيت (كولومبيا)، صلاح ستيتية (لبنان/فرنسا)، ناسا باتابيو (قبرص)، إيفان هيرزغ (كرواتيا)، دورتا جاكيش (كرواتيا)، داني اورفيز (إسبانيا)، تونيا باسولا (إسبانيا)، فينوس خوري غاتا (لبنان/فرنسا)، آنا روزيتي (كاتالونيا)، أليكس سوزانا (كاتالونيا)، أحمد الملا (السعودية)، مانويل فاليس (كاتالونيا)، ماكس آلو (فرنسا)، سوزان اورباخ (فرنسا)، باسم المرعبي (العراق)، بولين كاترينو (فرنسا)، مايل ديبو (فرنسا)، ارموند دوبوي (فرنسا)، ميشيل جيرو (فرنسا)، سيرجي جافايونيس (فرنسا)، جان جوبير (فرنسا)، صلاح بوسريف (المغرب)، باتريك لوبان (فرنسا)، ميسون صقر (الإمارات)، كلود لينزي (فرنسا)، هوبير ليكو (فرنسا)، وليد الشيخ (فلسطين)، بياتريس ماشي (فرنسا)، دانيل ماكسيم (فرنسا)، جان لوك بارا (فرنسا)، شارل بانكا (فرنسا)، جيمس بريفا (فرنسا)، طالب المعمري (سلطنة عمان)، سيسيل ريشار (فرنسا)، ماري غوانيه (فرنسا)، جهاد هديب (فلسطين)، نوري الجراح (سوريا)، سافو (فرنسا)، سيرج فانتوريني (فرنسا)، محمد أبو زيد (مصر)، لوك فيدال (فرنسا)، ماتيلد شابي (فرنسا)، فيفيان سيامبي (إيطاليا)، ماورو ماكاريو (إيطاليا)، باسري قابريكي (كوسوفو)، عبد الرحيم الخصار (المغرب)، ثيومير جاكوفيسكي (مقدونيا)، بالشا بالكوفيتش (مونتينيغرو)، فرج العربي (ليبيا)، روي كواياز (البرتغال)، ميشو سيفيتيتش (صربيا)، زلاتا كوسيفيتش (صربيا)، حكيم ميلود (الجزائر)، ميتا كوشار (سلوفينيا)، يوسف البير (تركيا)، نشمي مهنا (الكويت)، محمد الحرز (السعودية)، رودولفو هاسلر (كوبا)، لامبيرت سيشليشتر (لوكسمبورغ)، لقمان ديركي (سوريا)، سيسيل قمحاني (تونس/بلجيكا)، دومينيك ماسو (بلجيكا)، حميد تيبوشي (الجزائر)، مارك أندريه بوييت (كندا) ، معتز ماجد (تونس)، أنطوان سيمون (فرنسي) إيزابيل ماكورفيلارسكا (فرنسا)، نصر الدين القاضي (ليبيا)".

