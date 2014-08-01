الموت يغيب نجم الكوميديا المصري سعيد صالح

عن عمر يناهز الـ75 عاما، توفي نجم الكوميديا المصري، سعيد صالح، بعد تدهور حالته الصحية قبل فترة، ومعاناة استمرت طويلا مع المرض.

سعيد صالح الذي ولد في الحادي والثلاثين من شهر يوليو عام 1939 بمحافظة المنوفية، رحل ظهر الجمعة الأول من أغسطس، بعد يوم واحد من عيد مولده، وهو ما أكده لـ"العربية.نت" نقيب الممثلين أشرف عبدالغفور.

وأشار النقيب إلى أن أسرة النجم الراحل، قررت أن يتم دفنه بمحافظة المنوفية، على أن تقيم النقابة عزاء في القاهرة للراحل، سيتم الاتفاق على تفاصيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاءت الوفاة، بحسب تأكيدات النقيب، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني الراحل من أوجاع سرطانية في المخ، كما أن حالته الصحية كانت قد تدهورت خلال الساعات الماضية، ونقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ودخل في غيبوبة.

الراحل يعد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، ورحل بالتزامن مع عرض اثنين من أبرز مسرحياته خلال إجازة عيد الفطر، هما "العيال كبرت" و"مدرسة المشاغبين"، حيث شارك يونس شلبي وأحمد زكي بطولة الأولى، بينما اقتسم بطولة الثانية مع عادل إمام وزكي وشلبي.