إيرادات السينما تشجع النجوم على طرح أعمالهم

على غير العادة شهد موسم عيد الفطر السينمائي تواجدا مكثفا لنجوم الصف الأول بأعمالهم في دور العرض، وهو ما قابله الجمهور بالحضور، في موسم لم يتكرر منذ سنوات، ما جعل مؤشر الإيرادات يرتفع خلال الفترة الحالية.

أربعة أفلام رئيسية تتنافس في العيد، جمعت أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، والثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، بالإضافة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط إقبال كبير للجمهور، من أجل حضور تلك الأعمال، كما أن لغة الأرقام أكدت أن الأفلام التي تتنافس في الوقت الحالي، حققت مجتمعة إيرادات فاقت الثلاثين مليون جنيه.

وهو ما يدعو إلى التساؤل حول إمكانية أن يكون هذا مؤشر لعودة نجوم الصف الأول مرة أخرى إلى السينما، واختفاء أفلام الخلطة التجارية التي ظهرت في الأعوام الماضية.

إساءة فهم الجمهور

الناقدة الفنية ماجدة موريس أكدت لـ "العربية.نت" أن المنتجين حينما يقدمون أفلام الخلطة التجارية، يعتقدون أن الجمهور يرغبها، وهو ما ثبت عكسه في الموسم الحالي، حيث أقبل الجمهور على الأفلام التي عرضت، خاصة وأنها تمتلك مقومات مختلفة.

وهو ما اعتبرته الناقدة بمثابة جرس إنذار للمنتجين، وأن عليهم أن يعرفوا أن هناك جمهورا موجودا، يرغب في نوعية مختلفة من الأفلام، ضاربة المثل بفيلم "الفيل الأزرق" لكريم عبد العزيز، خاصة وأن مؤلفه أحمد مراد هو كاتب واعد، وذلك بالإضافة إلى تواجد فنان بقيمة أحمد حلمي في الموسم السينمائي.

الغريب أن فيلم "الفيل الأزرق" تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب الأجواء التي كانت تشهدها مصر في الفترات الأخيرة، وهو ما علقت عليه ماجدة موريس بأنه من الممكن أن يكون منتج الفيلم لم تكن لديه ثقة في حضور الجمهور، وهو ما يرجع إلى افتقادنا للدراسات الخاصة بحضور الجمهور والذوق العام.

أفلام الخلطة لن تنتهي

أما عن أفلام الخلطة التجارية ذات المستوى المنخفض كما وصفتها الناقدة الفنية، فقد أكدت أنها لن تنته، ولكن من الممكن أن يقل عددها، وهي لا تجد أزمة فيها إذا صنعت بشكل جيد، أما إن كان الهدف منها هو جمع الأموال فقط، فهذه ستكون مضرة بالسينما. مشددة على أن الجمهور بطبعه متغير المزاج، ودائما ما يتغير الذوق الخاص به في نوعية الأعمال التي يرغب في مشاهدتها.

المنتج أحمد السبكي يمتلك هذا الموسم فيلمين هما "الحرب العالمية الثالثة" المتصدر لشباك الإيرادات، وكذلك فيلم "جوازة ميري" الذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز، وقد أعرب لـ"العربية.نت" عن تفاؤله من الإيرادات التي حققتها الأفلام، خاصة وأنه يتواجد عادة بأعماله في كل موسم.

أما عن عودة باقي المنتجين لطرح أعمال في السينما في المواسم المقبلة، فقد أوضح السبكي أنه لابد من طرح هذا السؤال على المنتجين، خاصة وأنه لن يقوم بإجبار أحد على طرح أفلام، مؤكدا أنه دائما سيتواجد بأعماله، كما أعرب عن سعادته بهذا الموسم.

أحمد حلمي يدعم الصناعة

بدوره تطرق الفنان أحمد حلمي لهذا الأمر، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر بيانا بإيرادات الأفلام التي تعرض في الوقت الحالي، معربا عن أمنيته أن يرى أضعاف هذه الأعمال في دور العرض، كما وجه التهنئة لزملائه ممن طرحوا أعمالا خلال الموسم بمناسبة نجاح أفلامهم.

ويبدو أن الموسم المقبل للسينما في عيد الأضحى، سيسير على نهج عيد الفطر، خاصة وأن نجوما كبارا أعلنوا تواجدهم بأعمال في السينما، ومن بينهم أحمد السقا الذي يطرح الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" بمشاركة هند صبري وخالد الصاوي، وكذلك حمادة هلال بصحبة ميرفت أمين في فيلم "حماتي بتحبني"، ومحمد رمضان بفيلم "واحد صعيدي"، وكذلك فيلم "النبطشي" لمحمود عبد المغني.

