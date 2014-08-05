ديب يصور الجزء الثاني من فيلم "أليس في بلاد العجائب"

يبدأ النجم العالمي جوني ديب هذا الأسبوع تصوير الجزء الثاني من فيلم "أليس إن ووندرلاند - أليس في بلاد العجائب"، الذي يخرجه ويشارك في إنتاجه تيم بورتون برعاية شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، وبجانب ديب يشارك عدد من أشهر ممثلي هوليوود بينهم وآن هاثاواي وهيلينا بونهام كارتر، بالإضافة إلى الفنان البريطاني الساخر ساشا بارون كوهين.

فيلم "أليس إن ووندرلاند.. ثرو ذي لوكينغ غلاس" يخرجه جيمس براون ويشارك في إنتاجه تيم بورتون لحساب استوديوهات "ديزني" بعد تقديمهم سنة 2010 الجزء الأول من الفيلم المقتبس عن الرواية الشهيرة للويس كارول المعروفة بـ"أليس في بلاد العجائب".

وسيجري تصوير الفيلم في ديكور خارجي وفي استوديوهات شيبيرتون في بريطانيا. ومن المقرر بدء عرض الفيلم في الصالات في 27 مايو2016 بحسب بيان لشركة "ديزني".

وينضم إلى أسرة الفيلم الممثل ريس إيفانس الذي شارك خصوصا في أحد أفلام "هاري بوتر" وفي "ذي أماينزينغ سبايدر مان"، للعب دور زانيك هايتوب والد ماد هاتر الذي يؤدي دوره جوني ديب.

كما يشارك في الفيلم ساشا بارون كوهين الذي اشتهر خصوصا في فيلمي "بورات" و"برونو". وكلف إنتاج الجزء الأول من الفيلم 200 مليون دولار بحسب تقديرات موقع "أي أم دي بي" الذي يعتبر مرجعا سينمائيا، وحصد إيرادات بمليار دولار في صالات السينما في العالم.