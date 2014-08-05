وفاة الفنان المصري خليل مرسي

توفي اليوم الثلاثاء، الفنان المصري خليل مرسي، عن عمر يناهز 68 عاماً. وكان الفنان قد دخل فجر اليوم العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، إثر تدهور حالته الصحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأجرى له الأطباء بعض الصدمات الكهربائية التي أعادت تشغيل القلب مرة أخرى إلا أن المخ توقف مما تسبب في وفاته.

ولد خليل مرسي في 21 سبتمبر من العام 1946 واسمه بالكامل خليل مرسي خليل سلطان، درس في كلية الزراعة ثم درس فنون المسرح وحصل على الدكتوراه ثم ترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر.

ارتبط اسمه بمسلسلات ومسرحيات الفنان محمد صبحي، حيث اشترك معه في أكثر من عمل مثل "ونيس وأيامه"، و"فارس بلا جواد، ومسرحية "لعبة الست" و"كارمن" و"سكة السلامة" وغيرها، ومن أشهر أدواره الريس مرسي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان نور الشريف.

