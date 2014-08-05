لوحة للفنان الإسباني راميرو تباع بـ200 ألف دولار

بيعت لوحة زيتية للرسام الإسباني راميرو أروي (1872 - 1971) بـ145 ألفا و800 يورو (196 ألف دولار) خلال مزاد في سان جان دو لوز جنوب غرب فرنسا، بسعر قياسي للوحات هذا الرسام الذي خصص نتاجه لبلاد الباسك الإسبانية، بحسب المسؤول عن المزاد.

وجسد راميرو أروي المولود في بلباو (شمال غرب إسبانيا) والذي عاش طويلا في سان جان دو لوز حيث توفي، من خلال لوحاته ميزات منطقة الباسك خصوصا البحر وحراثة الحقول والحياة العائلية والبيوت التقليدية في هذه المنطقة والرقصات الشعبية.

وقد ظهرت الباسك في لوحاته منطقة تجمع بين الطابع الريفي والبحر والثقافة والتقاليد.

وبعد بدء المزاد بسعر 80 ألف يورو، بيعت هذه اللوحة التي يظهر فيها صيادون يعتمرون القبعة التقليدية لسكان منطقة الباسك خلال إعدادهم شباكهم، وذلك لقاء 145 ألفا و800 يورو لحساب إحدى هاويات جمع اللوحات، طلبت الإبقاء على اسمها طي الكتمان.