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بالصور.. صبية فلسطينية تحول دمار غزة للوحات فنية

المصدر: رام الله – رويترز
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تحول الفنانة الفلسطينية بشرى شنان الدخان المتصاعد من قصف المباني في قطاع غزة إلى لوحات فنية باستخدام تقنيات مختلفة.

وقالت بشرى خريجة قسم التصميم من معهد البولتكنيك في الخليل اليوم الأربعاء لرويترز "لست أنا صاحبة الفكرة الأولى ولكني بعد أن شاهدتها قررت أن أطورها وأعمل عدة لوحات منها."

وأضافت "في البداية كنت أعمل رسما يدويا من خلال برنامج الفوتوشوب لعمل لوحات فنية من الدخان المتصاعد من قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة الذي أغلب ضحاياه من الأطفال."

Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

ويمكن مشاهدة نماذج مختلفة من اللوحات التي أعدتها بشرى على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر في بعض منها صورة مجموعة من الأطفال القتلى في وسط الدخان إضافة إلى أشكال أخرى مرسومة بالريشة لرموز متعددة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له غزة.

وقالت بشرى "بعد ذلك رأيت أن تكون اللوحات أكثر واقعية فعملت على وضع صور حقيقية للأطفال من مجزرة الشجاعية وغيرها وسط الدخان المتصاعد لإبراز حجم الجريمة التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

الفنانة الفلسطينية بشرى شنان تحول دخان غارات اسرائيل على غزة الى لوحات فنية الفنانة الفلسطينية بشرى شنان تحول دخان غارات اسرائيل على غزة الى لوحات فنية
الفنانة الفلسطينية بشرى شنان تحول دخان غارات اسرائيل على غزة الى لوحات فنية الفنانة الفلسطينية بشرى شنان تحول دخان غارات اسرائيل على غزة الى لوحات فنية

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