القبض على الفنان محمد الحلو لتنفيذ حكم بسجنه

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الخميس، القبض على الفنان محمد الحلو، عقب وصوله من دبي، تمهيدا لحبسه على خلفية حكم صدر عليه بالسجن عامين في قضية إصدار شيك بدون رصيد.

وأثناء إنهاء المطرب إجراءات وصوله، تبين وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول مع الضبط والإحضار لتنفيذ حكم بالحبس الحضوري لمدة عامين.

وكانت محكمة جنح استئناف المقطم قد أصدرت حكما في مايو من العام 2013 ضد الفنان المصري، على خلفية إصداره شيكا دون رصيد لصالح إحدى الشركات.

ووفقا لمحامي الشركة، فإن الحلو كتب الشيك لصاحب الشركة كي يوهمه بأنه سيساعده على صفقة دقيق يتم توزيعها في ليبيا،على سبيل مساندة ودعم الشعب الليبي، ضمن حملة التبرعات التي يشارك فيها الحلو.

وذكر المحامي أن الحلو حاول فيما بعد التفاوض مع مدير الشركة للتراضي وسحب القضية، مقابل 100 ألف جنيه، ولكن الشركة رفضت هذا العرض تماما، وأصرت على استكمال السير في القضية لنهايتها إلى أن تمكنت من استصدار حكم لصالحها.