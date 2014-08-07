النجم ألان دولون يدخل المستشفى

أدخل الممثل الفرنسي ألان دولون (78 عاما) إلى المستشفى في باريس حيث خضع لعملية إثر معاناته آلاما في الظهر، على ما أعلنت وسائل إعلام فرنسية.

وتعذر الاتصال بإدارة أعمال الفنان أو بأفراد عائلته لتأكيد هذا النبأ.

وكانت مجلة "ايسي باريس" أول من أعلن نبأ إدخال دولون إلى مستشفى لاريبوازيار في الدائرة العاشرة في باريس. كذلك أكدت إذاعة "آر تي إل" وصحيفة "لوباريزيان" النبأ عبر موقعيهما على الإنترنت.

وقد واجه الممثل العام الماضي مشاكل صحية، ففي سبتمبر 2013، تمت معالجته بسبب إصابته باضطراب في نبضات القلب، كذلك الأمر في ربيع 2012.