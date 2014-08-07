سعد لمجرد للعربية: أرغب في الارتباط بفتاة.. لا تغار

على الرغم من وصوله إلى النهائيات في أحد برامج المسابقات الفنية، فإن النجومية لم تطرق باب المطرب سعد لمجرد إلا بعد سبع سنوات تقريبا، حينما أطلق أغنية "إنتي باغية واحد يكون دمو بارد"، والتي لم تكن بوابة شهرته فقط، إنما جعلت شهرته "استثنائية"، وفجأة صار حديث الناس والإعلام.

كيف لا وتلك الأغنية "إنتي باغية" حطمت كل الأرقام، وحصدت 16 مليون مشاهدة في موقع التواصل "يوتيوب" خلال شهرين فقط، بل قام العديد من المطربين بإعادة غنائها، كل على طريقته الخاصة.

قد تكون كلمات الأغنية بسيطة وعامية، حيث اعتمد سعد لمجرد على كلمات مغربية شعبية دارجة، لكنها بسيطة ومفهومة لدى جميع اللهجات العربية، ولحنها كان متميزا، وحتى الأداء أيضا، وخرجت أشبه بحكاية شاب يحلم بفتاة وفق مقاييسه البسيطة الخاصة.

وللعودة للنجم سعد لمجرد، فالكثير لا يعلم أنه ينحدر من أسرة فنية، فوالده الممثل والمغني البشير عبده، أما والدته فكانت الممثلة نزهة الركراكي.

بداية النجومية

التقيته في دبي.. كان بسيطا في كل شيء، ولم يتوانَ في الإجابة عن أي سؤال، حيث قال لـ"العربية"، إن بدايته كانت قبل أكثر من 7 سنوات في أحد برامج المسابقات الغنائية.

ولم يخف سعد عشقه للشاب خالد ولا بأغنياته، بل وصفه بأنه حالة خاصة، واعترف بأنه من أكبر معجبيه، لكن ذلك لا يمنع من شغفه بصوت الفنانة شيرين، وأمنيته في غناء ديو معها.

الحديث عن "إنتي باغية واحد" أطلق العنان للفتيات، ومنهم من قال عنها إنها حكاية سعد مع فتاة، لكنه هنا ينفي ذلك مبتسما، يقول: كلمات الأغنية ليست مبنية على تجربة شخصية، لكنها قد تمس أي شاب، مؤكدا أن الأغنية أصبحت في رصيده ولا يود التوقف عندها فقط، بل يحضر لأعمال أخرى.

مشغول بأغنية جديدة

سألته إن كان يود تصويرها كفيديو كليب، فقال: "لا أفكر مطلقا في ذلك"، وأضاف أنه مشغول بتجهيز أغنية جديدة ستكون باللهجة المغربية البسيطة أيضا، نافيا في الوقت ذاته أن تكون مشابهة لأغنية "إنتي باغية واحد".

في الجانب الآخر، لم يخفِ تأثره بتمثيل والديه، وتمنى أن يخوض تجربة التمثيل، وهنا يقول "بالفعل أتطلع للتمثيل في فيلم مغربي، لكني لن أقبل إلا حينما يعرض علي فيلم جيد".

وحول ارتباطه، قال لمجرد "حاليا ليس هناك من ارتباط، ومثلي مثل أي شاب يحلم بالارتباط مع فتاة أحلامه، وأن تكون بسيطة ومتفهمة لعمله وشهرته، خصوصا أن غالبية جمهوري من الفتيات". ويضيف "الحديث عن ارتباطي مجرد إشاعات لا أكثر".