موسم جديد للدراما.. نادية الجندي تعود وزينة حائرة

ربما كان ازدحام خريطة الدراما الرمضانية، سببا في خروج بعض الأعمال من حسابات العرض خلال الشهر، كما كان دافعا للبعض الآخر كي يحاول خلق الفرصة من أجل افتتاح موسم جديد تعرض فيه الأعمال.

وهو الأمر الذي ترتب عليه في نهاية المطاف أن يشهد شهري أكتوبر ويناير المقبل، عرض أربع مسلسلات جديدة، بعضها غادر رمضان طواعية واختيارا، والبعض الآخر قرر برغبته أن يفتتح موسم جديد للعرض.

"عيون الحب".. دراما رومانسية

عبر شاشة "MBC مصر" في شهر يناير المقبل، يبدأ عرض مسلسل "عيون الحب" الذي يكتبه فداء الشندويلي ويخرجه محمد مصطفى، ومن إنتاج صادق الصباح.

حيث أكد المنتج اللبناني لـ "العربية.نت" أنه اتفق بالفعل مع شبكة "MBC" على عرض المسلسل بشكل حصري، على أن يكون ذلك افتتاح موسم جديد للدراما، مشيرا إلى أن المسلسل يقوم ببطولته رانيا يوسف وماجد المصري وصلاح عبد الله، ومن المفترض أن يبدأ تصويره في شهر سبتمبر المقبل.

أما عن قصة العمل فقد أوضح المنتج أنه دراما رومانسية، ستتألف من 60 حلقة أو أكثر، وذلك على غرار ما تم تقديمه من قبل في مسلسل "آدم وجميلة".

"أنا عشقت"

أما مسلسل "أنا عشقت" المقتبس عن رواية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويقوم ببطولته أمير كرارة وداليا مصطفى، فكان قد غادر رمضان الماضي، لأسباب إنتاجية حيث لم يستكمل تصويره، ولكن يبدو أن صناعه قرروا ألا ينتظروا للعام المقبل، وطرحه في وقت مبكر.

وهو ما أكدته منتجة المسلسل دينا كريم لـ "العربية.نت"، حيث أكدت قيامها ببيع المسلسل إلى قناة "النهار" من أجل العرض في شهر يناير المقبل، على أن يعود فريق العمل الذي يخرجه مريم الأحمدي وقام بتأليفه هشام هلال، لتصوير ما تبقى من مشاهد منتصف الشهر الجاري، كي يكون جاهزا للعرض.

"أسرار" نادية الجندي في أكتوبر

أما مسلسل "أسرار" الذي تعود به نادية الجندي مرة أخرى، بعد غياب لأعوام عن الشاشة الصغيرة، فيعود لاستكمال التصوير خلال أيام، من أجل اللحاق بالعرض في شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن منتجه محمد مختار قرر أن يوقف تصويره في شهر رمضان الماضي، وسحبه من التلفزيون المصري، لأنه لم يكن قد سوق لأي قناة فضائية عربية، وهو مالم يكن يغطي تكاليفه لذلك قرر تأجيله، واتفق على عرضه في شهر أكتوبر المقبل، عبر بعض القنوات العربية بالإضافة إلى قنوات فضائية مصرية.

مسلسل زينة مازال حائر

وبعد أن خرجت زينة من سباق رمضان بمسلسل "الوسواس" الذي يشاركها بطولته تيم حسن ومن إخراج حسني صالح، بسبب عدم تسويق المسلسل إلى القنوات الفضائية، أكد المنتج أحمد الجابري لـ "العربية.نت" أنهم في انتظار انتهاء المخرج حسني صالح من عملية مونتاج الحلقات التي تم تصويرها، من أجل العودة مرة أخرى لاستكمال التصوير.

وحول توقيت عرض المسلسل، فقد رجح المنتج أن يعرض المسلسل خارج شهر رمضان، بعد تسويقه إلى قناة فضائية، ولكنه أكد أن الأمر لم يحسم بعد، وينتظر أن يتخذ قراره بشأنه خلال الأيام المقبلة.

ويعد المسلسل هو الأول لزينة بعد خمس سنوات من الابتعاد عن الدراما، حيث كان مسلسل "ليالي" هو آخر ما قدمته على الشاشة الصغيرة.

وبهذه الأعمال تفتتح القنوات الفضائية موسم جديد، خاصة وأنه في الأعوام الماضية، لم يكن هناك أعمال تعرض خارج رمضان، وكان منتجوها يفضلون تأجيلها لرمضان، ولم يكن يكسر القاعده سوى عمل أو عملين على الأكثر.