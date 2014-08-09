إخلاء سبيل الفنان المصري محمد الحلو

قررت نيابة الخليفة في مصر إخلاء سبيل المطرب محمد الحلو، لانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، قد ألقت القبض على المطرب محمد حسن محمد الحلو، لطلبه في تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لمدة سنتين، حيث وصل الحلو قادما من الإمارات العربية المتحدة على متن الطائرة المصرية القادمة من دبي.

وبمراجعة بياناته، تبين أنه مطلوب للتنفيذ في القضية رقم ٥٦٨٩ لسنة ٢٠١٣ شيك بدون رصيد والمحكوم عليه فيها بالحبس الحضوري لمدة سنتين، أمر اللواء علاء الدين علي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.