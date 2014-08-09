منتج "حلاوة روح" ينهي أزمة تسريب الفيلم

على الرغم من وقف عرض فيلم "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي وباسم سمرة وصلاح عبدالله، ورفعه من دور العرض بعد أقل من أسبوعين على بداية عرضه، تم تسريب نسخة من الفيلم الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الماضية، عبر مواقع الإنترنت.

وهو الأمر الذي لم يعد جديدا في عالم صناعة السينما، إلا أن الجديد هو ما قام به منتج الفيلم محمد السبكي، الذي قام بحل أزمة التسريب، حيث تواصل مع إدارة الموقع الإلكتروني التي طرحت نسخة من الفيلم، وأقنعهم بالعدول عما قاموا به، مع منحهم وعدا بأن يحصلوا على نسخة فائقة الجودة من الفيلم الذي أوقف عرضه بقرار من رئيس الوزراء، وذلك حينما يرفع الفيلم من دور العرض.

حيث نشر المنتج المصري مقطع فيديو عبر قناته على موقع "You Tube" لم تتجاوز مدته الدقيقه، أكد فيه أنه تواصل مع المسؤولين عن الموقع، مشيدا بتقديرهم للموقف والمسألة القانونية، حيث وعدوه بألا يعرضوا الفيلم للتحميل من خلال الموقع بطريقة غير قانونية.

ووعد السبكي مسؤولي الموقع من خلال الفيديو، بأنه حينما تنتهي القضية الخاصة بالفيلم لصالحه، ويعرض الفيلم بدور العرض، سيقوم بمنحهم نسخة من الفيلم بطريقة قانونية، وذلك من خلال شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما، يقوم الموقع بعرضها بشكل حصري، معتبرا أن مسألة تسريب الفيلم دون أن يكون قد عرض في السينما هي من الأمور التي قد تؤدي إلى "خراب البيوت"، لذلك وعدهم بهذا الأمر نظرا لتقديرهم المسؤولية.

الفيلم الذي أخرجه سامح عبدالعزيز، مر بعديد من الأزمات التي لاحقته منذ بدء التصوير، حيث قيل في البداية إنه مقتبس من الفيلم الإيطالي "مالينا" الذي قامت ببطولته مونيكا بيلوتشي، قبل أن يمر بأزمة رقابية انتهت بإجازته للعرض عبر لجنة التظلمات، إلا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرر إيقاف عرضه ورفعه من دور العرض، وتحويله للرقابة مرة أخرى.

ليقوم المنتج محمد السبكي بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات، غير أنها رفضت التظلم، وهو ما جعل الأمر يذهب إلى المحكمة، من خلال طعن على القرار تقدم به المنتج، في انتظار أن تحكم المحكمة لصالحه في نهاية المطاف.