إنريكي إجليسياس يحيي حفله الثاني بمصر

أجواء احتفالية شهدتها "بورتو مارينا" مساء السبت، حينما تواجد المطرب الإسباني إنريكي إجليسياس لما يقارب الساعتين، من أجل إحياء حفله الثاني بمصر.

ووصل إنريكي إلى مصر على متن طائرته الخاصة، قبل موعد الحفل بيوم واحد، ثم توجه ظهر الأمس، إلى حيث موقع الحفل، من أجل إجراء بروفة بصحبته فرقته الموسيقية والاطمئنان على كافة الترتيبات والتجهيزات.

إلغاء المؤتمر الصحافي

وفي الوقت الذي أعلن فيه المنظمون عن مؤتمر صحافي للمطرب الإسباني الشهير، من أجل الرد على أسئلة الصحافة والإعلام، ورفضهم المطلق لأن يجري إنريكي أية حوارات أو لقاءات جانبية خلال تواجده بمصر، فوجئ الجميع بإلغاء المؤتمر الصحافي، الذي كان مقررا له أن ينعقد قبل إقامة الحفل بثلاث ساعات، ولم يعلن عن السبب الحقيقي وراء إلغائه، حيث قيل إن ضيق الوقت، هو ما تسبب في إلغاء المؤتمر.

الآلاف توافدوا على "بورتو مارينا" من أجل حضور الحفل، الذي بلغت قيمة تذاكره 300، 500 و1000 جنيه مصري، حيث شهد الموقع تواجد عدد كبير من الجمهور، الذي حرص على حضور الحفل.

وكان الدي جي العالمي ديفيد فانديتا، هو من افتتح الفقرات وتفاعل معه الجمهور الحاضر بشكل كبير، ثم قام الفنان محمد كريم (شارك في تقديم برنامج "The Voice" عبر شاشة "MBC") بتقديم فقرة المطرب الإسباني، ليصعد بعدها إجليسياس ويحيي جمهوره في مصر، كما قدم العديد من أغنياته لما يقارب الساعتين، ثم أنهى الحفل في النهاية بعدما شكر الجمهور على حضوره، وانطلقت الألعاب النارية في أرجاء المكان.

الجمهور الذي فشل في التقاط صورة تذكارية مع النجم الإسباني أو مصافحته، حاول أن يلتقط بنفسه صورة "سيلفي" مع الحفل، وهو ما حرص كثيرون على القيام به، حتى يظهر وهو في الحفل ومن خلفه إنريكي إجليسياس.

وشهد محيط مسرح الحفل، تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الشرطة، من أجل تيسير حركة التردد على الحفل، خاصة وأن المكان شهد ازدحاما شديدا للغاية، وهو المشهد المتوقع خلال إقامة الحفلات الغنائية التي يحضرها الآلاف هناك.

ومن المقرر أن يغادر إنريكي إجليسياس مصر اليوم – الأحد-، خاصة وأن منظم الحفل وليد منصور أكد في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" أن المطرب الإسباني سيتواجد بمصر لثلاثة أيام.

