بالفيديو.. أحمد عز: أقسم بالله لم أتزوج زينة

في أول تصريح رسمي له منذ بداية الأزمة نفى الفنان المصري أحمد عز أن يكون قد تزوج بالممثلة زينة وأنجب منها، قائلاً أقسم بالله لم أتزوج زينة ولم يكن هناك شهر عسل بيني وبينها، نافياً صحة ما نشر من صور جمعته بها قيل إنها تعود لشهر العسل.

وقال في الندوة التي نظمتها صحيفة "المصري اليوم" لمسلسله "الإكسلانس": إنه لم يتزوج زينة من الأساس، وكل ما نشر عن ذلك كذب وافتراء، مشدداً على أنه لن يخوض في هذا الحديث حفاظاً على الأعراض، ومراعاة للأخلاق والفضيلة .

وأكد الفنان المصري أنه بريء من كل هذه الادعاءات وأنه واثق في الله وعدله وفي القضاء المصري الشامخ الذي سيرد له حقه .

وعن الصور التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تجمعه بالفنانة زينة، قال عز "لي صور عديدة مع زملائي في العمل الفني، سواء كانت تلك الصور داخل إطار الأعمال الفنية أو خارجها، مؤكداً أن ما سينهي هذا الأمر، هو الله في المقام الأول"، مستشهداً بالآية الكريمة "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأضاف عز.. طوال حياتي لم أخدع أحداً سواء من زملائي أو من المعجبين أو من المواطنين العاديين، ولم أكذب على جمهوري .

وكانت الفنانة زينة قد تقدمت ببلاغ إثبات نسب طفليها التوأم لأحمد عز، مدعية أنه "تزوج بها ثم تنكر لها"، ومازالت القضية منظورة أمام محكمة الأسرة .

ونشرت عدة مواقع على الإنترنت منذ أيام صوراً تجمعهما على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أنها تعود لشهر العسل.

ويبقى سؤال: طالما أنه واثق من نفسه فلماذا لا يقبل فحص الحمض النووي DNA.